Révélation des nommés pour le Ballon d’Or 2023, chaine TV et diffusion streaming pour suivre le verdict

Ce mercredi, on connaîtra les nommés de l’édition 2023 du Ballon d’Or. Diffusion TV, streaming, Goal vous dit tout.

Qui succédera à Karim Benzema pour le trophée du Ballon d’Or ? Réponse le 30 octobre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. Mais en attendant cette prestigieuse cérémonie qui sera sans doute riche en couleur et en émotion, la révélation des nommés sera faite ce mercredi.

Ou suivre le streaming du dévoilement des nommés ?

Le verdict des nommés sera connu mercredi 6 septembre 2023 dans une édition spéciale sur la chaine l’Equipe dans l’émission l’Equipe de Greg. L’émission durera pendant 1h30. Soit de 18H30 à 21H30.

Depuis quelques années, France Football a procédé à des réformes concernant la cérémonie. France Football a inséré le trophée de la meilleure joueuse féminine reçoit également un trophée depuis 2018 aux récompenses. Le meilleur joueur, âgé de moins de 21 ans, reçoit le Trophée Kopa. Le prix Yachine, créé en 2019, récompense le meilleur gardien de but

Les différentes catégories

-Les 10 nominés pour le trophée Kopa ;

-Les 10 nominés pour le trophée Yachine ;

-Les 30 nominés pour le Ballon d’Or féminin ;

-Les 30 nominés pour le Ballon d’Or masculin

Les performances individuelles, ainsi que le caractère décisif et impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé durant la saison et la classe du joueur et son sens du fair-play sont les trois critères pour déterminer le lauréat.