Des rapports de presse ont révélé la réaction de Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, aux déclarations controversées faites par l'attaquant de l'équipe Ferran Torres au sujet de son avenir avec le club catalan.

Ferran Torres avait suscité la polémique autour de son avenir avec le Barça, après avoir laissé la porte ouverte à un possible départ, malgré son contrat avec le club jusqu'en 2027, affirmant qu'il ne savait pas s'il porterait à nouveau le maillot de l'équipe catalane.

Le joueur a déclaré dans des propos accordés à des médias américains : « Le Barça doit prouver qu'il veut de moi. Ils peuvent venir négocier, et au bout du compte nous parlerons de tout. »

Il a ajouté : « Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que je dois être là le 12 et m'entraîner avec eux, donc nous verrons ce qui se passera. Personne ne sait, car dans le football tout peut changer en une minute, alors je dois être prêt à tout. »

Il a poursuivi : « J'ai un contrat, mais dans le football personne ne sait ce qui peut arriver. J'attends de prendre la bonne décision, et je ne sais toujours pas. »

Selon le journal Marca, les déclarations de Ferran Torres n'ont pas plu à l'entraîneur allemand, d'autant que le joueur constitue un élément important dans ses plans pour la saison prochaine et qu'il compte sur lui dans ses schémas offensifs.

Malgré l'agacement de Flick face aux propos de son joueur, l'entraîneur allemand connaît bien la nature du football et ses aléas, et il sait aussi que l'avenir des joueurs peut changer en peu de temps.

Les déclarations de Ferran Torres interviennent dans un contexte d'intérêt du Paris Saint-Germain pour un recrutement, le club français n'ayant pas encore présenté d'offre officielle, mais le Barça attend l'éventualité d'une offre dans les prochains jours.

La direction du Barça gère la situation du joueur avec calme, malgré son agacement face à la manière dont il a choisi de dévoiler ses doutes par le biais des médias plutôt que d'aborder la question directement avec les responsables du club.

Certaines voix au sein du Barça estiment que les déclarations de Ferran Torres pourraient être une tentative de faire pression sur la direction afin d'améliorer les conditions de son nouveau contrat, d'autant que son contrat actuel court jusqu'à l'été 2027.

La position de Flick reste claire : l'entraîneur allemand souhaite conserver Ferran Torres, considéré comme un joueur important dans son projet, mais l'avenir de l'attaquant fait désormais l'objet de discussions au sein du club, en attendant ce que réserveront les prochains jours et de savoir si le Paris Saint-Germain se manifestera officiellement pour le recruter.

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