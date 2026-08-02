Révélation de la date du mariage de Ronaldo et Georgina

Le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr en Arabie saoudite, s'apprête à épouser Georgina Rodríguez au cours du week-end prochain, lors d'un mariage fastueux à Madère.

Selon le journal britannique The Sun, la star portugaise, âgée de 41 ans, doit unir sa vie à celle de Georgina (32 ans) en la cathédrale de Funchal, avant que les festivités du mariage ne se poursuivent à l'hôtel de luxe cinq étoiles Savoy Palace pour la réception.

Des informations avaient précédemment affirmé que le couple se marierait au domaine de la Quinta da Regaleira, dans la ville de Sintra, au cours du week-end en cours.

Mais les rumeurs concernant la tenue du mariage à cet endroit sont devenues sujettes à caution, après qu'il s'est avéré que le domaine serait ouvert au public durant le week-end en cours.

Le journal britannique a indiqué que Ronaldo célébrera bel et bien son mariage à la cathédrale, où les cérémonies de mariage commencent généralement à 15 heures, avant de rejoindre l'hôtel Savoy Palace, qui compte quatre restaurants.

Une source a déclaré : « Les clients de l'hôtel ont été informés que deux étages ne seraient pas accessibles les vendredi et samedi, ainsi que plusieurs espaces réservés aux bars. »

Funchal est la ville natale et le lieu où a grandi la star du football Cristiano ; on y trouve une statue en bronze érigée en son honneur, et l'un des hôtels porte son nom.

Bien que la fortune nette de Ronaldo soit estimée entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars, son choix de revenir dans sa ville natale revêt une grande valeur sentimentale, lui qui a grandi dans la pauvreté et partageait une chambre avec l'ensemble de ses frères et sœurs.

Ronaldo a quitté son domicile à l'âge de 11 ans pour rejoindre le Sporting Lisbonne.