Révélation choquante : « Monica Geuze aurait trompé Lawrence avec... »

Monica Geuze aurait trompé James Lawrence, le défenseur d'Almere City, comme l'a révélé Yvonne Coldeweijer sur son compte Instagram.

La « reine du juice » écrit sur son compte Instagram qu'elle a reçu des informations provenant des vestiaires d'Almere City, où joue le Gallois.





« La romance entre Monica et le rappeur Kevin dure depuis bien plus longtemps. Elle l'a trompé avec lui pendant sa relation avec James. C'est ce que James a raconté à ses coéquipiers à Almere. Cela l'a beaucoup affecté. Selon ses coéquipiers, il était très bouleversé. »

« La rupture entre Monica et James a été pour lui un véritable coup de tonnerre », poursuit-elle. L'influenceuse a elle-même avoué au capitaine d'Almere City qu'elle était tombée amoureuse d'un autre.

Actuellement, Geuze sort toujours avec le rappeur Kevin, même si les deux ne s’affichent pas en public.

Lawrence joue à Almere City depuis l’été 2024. Cette saison, le défenseur central a déjà disputé 22 matchs de la Keuken Kampioen Divisie pour le club.







