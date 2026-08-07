Le directeur sportif du Barça, Deco, a rencontré l'agent de Roony Bardghji pour évoquer l'avenir de l'ailier suédois, une démarche qui confirme l'imminence de son départ du club lors de la période de transferts actuelle.

Le journal « Sport » a rapporté que Deco a rencontré Christian Emile, l'agent du joueur, à la cité sportive Joan Gamper, où l'agent a été aperçu à l'intérieur des installations du club avant de repartir, après que le journaliste Fabrizio Romano eut révélé la décision du club de ne pas poursuivre avec le joueur.

Cette décision intervient malgré les éloges du staff technique sur ce qu'a montré Bardghji chaque fois qu'il en a eu l'occasion, ayant bien exploité ses minutes et démontré sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. Mais la présence de Lamine Yamal, titulaire indispensable au poste d'ailier dans l'équipe de Hansi Flick, a réduit ses chances d'obtenir un temps de jeu régulier.

Des sources internes au club ont assuré que le joueur n'a manifesté aucun mécontentement durant toute la période écoulée, faisant preuve de professionnalisme à l'entraînement et acceptant son rôle sans créer le moindre problème, ce qui lui a valu une grande considération de la part de la direction.

Le Barça travaille actuellement à trouver une nouvelle destination qui offrirait au joueur davantage de minutes et l'aiderait à poursuivre sa progression, dans un contexte d'intérêt de plusieurs clubs qui se sont renseignés sur sa situation ces derniers mois.

Le club compte inclure un pourcentage à la revente dans tout accord futur, convaincu que la valeur de l'international suédois augmentera dans les années à venir.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de transferts menée par Deco en collaboration avec le nouveau responsable du recrutement João Amaral, qui consiste à attirer de jeunes talents avant leur éclosion pour de faibles montants, à les développer, puis à réaliser un bénéfice à la revente. C'est ce qui s'est produit avec Bardghji, arrivé pour environ 2,5 millions d'euros après une concurrence avec de grands clubs européens, avant qu'il ne joue avec l'équipe première et fasse grimper sa valeur marchande.