Une réunion importante est prévue lundi au sujet de l’avenir de Vandaag Inside, rapporte RealityFBI. Le patron John de Mol y prendra également part. Au sein de Talpa, des changements autour de la composition et surtout de la présentation de l’émission de SBS6 seraient sur la table, la position de Wilfred Genee étant particulièrement remise en question.

Selon les sources de RealityFBI, les noms de Genee, Thomas van Groningen et Raymond Mens sont évoqués lors des discussions. Un remplacement complet de Genee ne semblerait pas évident, mais une formule dans laquelle le présentateur céderait une partie de ses émissions ferait clairement partie des possibilités.

Ce scénario correspond à un souhait que Genee avait lui-même déjà exprimé auparavant. Après que René van der Gijp a obtenu une soirée libre par semaine dans Vandaag Inside, Genee a fait savoir en mai de cette année qu’il aimerait lui aussi être un peu moins souvent autour de la table : « J’ai aussi dit à un moment donné : “Donnez-moi alors moi aussi un jour de libre par semaine.” Bon, tout le monde était immédiatement en émoi, donc ce n’était absolument pas une option. »

À l’époque, Genee avait lui-même désigné Thomas van Groningen comme quelqu’un qui pourrait le remplacer. « Je vois qu’il pourrait absolument prendre le relais, donc cette possibilité existe », déclarait le présentateur en mai, après que Van Groningen avait déjà assuré plusieurs émissions de Vandaag Inside.

L’idée d’occuper lui-même un autre rôle de temps à autre semblait également beaucoup plaire à Genee. « Quand Thomas van Groningen a repris ces émissions à ma place, je pensais que j’allais devoir m’y habituer et que j’allais trouver cela difficile. Mais le jour où je suis arrivé ici et où j’ai commencé l’émission, je me suis dit : bon sang, c’est sympa en fait de faire autre chose. »

Outre Van Groningen, RealityFBI affirme qu’un rôle plus important pour Raymond Mens est également évoqué, lui qui pourrait venir plus souvent autour de la table. Par ailleurs, la position de Hélène Hendriks serait également un sujet de discussion.

Ces discussions interviennent à un moment notable, car Genee est associé depuis longtemps à un possible transfert vers RTL. Son contrat actuel avec Talpa court jusqu’à l’été 2027 et il avait déjà été rapporté auparavant que des négociations auraient effectivement lieu concernant un départ chez le concurrent.