Retour de Zidane à Marseille : "Mon cœur est toujours là"

Vendredi, Zinédine Zidane était de retour à la Castellane, le quartier de son enfance, pour inaugurer la Maison Médicale Digitale, un projet qu'il soutient depuis le départ afin de lutter contre les déserts médicaux.

Devant de nombreux journalistes et personnalités du monde politique, Zinédine Zidane a pris la parole pour expliquer sa participation à ce projet : « La Maison Médicale Digitale va permettre d'améliorer la vie des gens, de ce quartier et des autres qui sont devenus des déserts médicaux. Ce n'est pas possible de laisser se creuser les inégalités d'accès aux soins. J'espère que cela ne s'arrêtera pas là que ces dispositifs pourront se déployer dans tous les quartiers qui en auront besoin. C'est essentiel qu'il y ait un vrai suivi. Vous avez envie que le quartier change, on en a tous envie. Je suis d'ici. C'est vrai que l'on est parti mais de toute façon, on a toujours notre cœur qui est là même si nos vies sont différentes. En réalité, on ne change jamais. »

L'article continue ci-dessous

Lors de son discours, Zidane a également pris un malin plaisir à chambrer le professeur Philippe Metellus qui pilote le projet : « Tout le monde l'a dit, professeur Metellus. Vous êtes l'instigateur de ce projet, vous qui êtes le parisien qui venez chez nous à Marseille : les bons Parisiens, on les accepte. »

Des propos qui ont fait le bonheur de la foule qui a alors demandé à Zidane de ne pas devenir le prochain entraîneur du PSG : « Pas Paris », « Ne va pas à Paris, s'il te plaît ». « Viens à l'OM, Zizou », a également scandé une personne assistant à l'inauguration.