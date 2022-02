Zinédine Zidane de retour à Marseille pour la bonne cause

Depuis son départ du Real Madrid, à l'issue de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane agite la rubrique mercato. On l'annonce un jour sur le banc de touche de l'équipe de France puis un autre jour sur celui du PSG.

En attendant que « Zizou » retrouve un club, il sera ce vendredi à Marseille et plus précisément dans le quartier de la Castellane, celui de son enfance, pour inaugurer la nouvelle Maison Médicale Digitale.

Le projet est piloté par Philippe Metellus, neurochirurgien à l'hôpital privé Clairval (9e arrondissement de Marseille), qui souhaite lutter contre les déserts médicaux. Le quartier de la Castellane a en effet perdu son dernier médecin généraliste il y a un peu plus d'un an.

Ce projet est d'ailleurs une idée de Zinédine Zidane et de sa famille, qui connaissent le Professeur Metellus depuis une dizaine d'années : « Ce n'est pas un secret. Je me suis occupé de son frère aîné. On est resté en contact. C'est même sa famille qui m'a contacté pour que je puisse trouver une solution et permettre à la cité d'avoir un accès aux soins décent », a confié le neurochirurgien à nos confrères de La Provence.

« Depuis le début, Zinédine a été tenu au courant de l'avancement de ce dossier. C'était important pour lui que l'on puisse ouvrir ce service », ajoute Philippe Metellus.

Cette Maison Médicale Digitale sera dotée d'une cabine de consultation physique associée à une cabine de téléconsultation digitale : « Ce n'est pas de la consultation à bas coût, cette télémédecine est encadrée par des gens implantés localement. Des médecins, tous marseillais, tous installés dans les quartiers Nord, pourront faire de la consultation de premiers recours ou des renouvellements d'ordonnance, afin d'éviter que la population aille engorger les urgences », explique le neurochirurgien.

Zinédine Zidane, qui sera bientôt grand-père pour la première fois, soutient de nombreuses causes caritatives : il est le parrain de l'Association européenne contre les leucodystrophies (ELA) et est membre de l'association France 98 qui organise régulièrement des matches de bienfaisance.