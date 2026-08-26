Comme le rapporte Sactown Sport, le general manager Scott Perry des Sacramento Kings se serait rendu en Floride pour observer les séances d’entraînement de Simmons. Le GM voudrait ainsi vérifier si le triple All-Star peut constituer une option sérieuse pour épauler le rookie Darius Acuff Jr. au poste de meneur.

Acuff Jr. est appelé à devenir le visage du nouveau départ à Sacramento. Les Kings, qui avaient bouclé la saison passée avec seulement 22 victoires pour 60 défaites, ont sélectionné le joueur de 19 ans en septième position lors de la draft de cette année.

Simmons a disputé à ce jour son dernier match NBA en avril 2025 avec les Los Angeles Clippers. Il a complètement fait l’impasse sur l’exercice passé afin, selon les propos de l’un de ses entraîneurs, de retrouver la forme et de se remettre totalement des nombreuses blessures de sa carrière NBA. Actuellement, aucun franchise ne serait toutefois prête, selon l’insider NBA Jake Fischer, à offrir à Simmons un contrat garanti. Un retour en NBA ne serait néanmoins pas exclu. Les Denver Nuggets n’ont par exemple proposé à Lonnie Walker IV qu’un contrat non garanti pour le training camp.

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Ben Simmons traverse une chute brutale en NBA : d’All-Star à globe-trotter

Âgé de 30 ans, Simmons a connu ces dernières années une chute presque sans précédent. Après six saisons en grande partie réussies chez les Philadelphia 76ers, au cours desquelles il a été élu Rookie of the Year, trois fois All-Star, deux fois dans la All-Defensive Team et une fois dans la All-NBA Third Team, son étoile a commencé à pâlir lentement mais continuellement.

Aux Brooklyn Nets, il a été freiné à plusieurs reprises par des blessures, au point que des spéculations sur une fin de carrière prématurée avaient déjà émergé. En février 2025, il est devenu free agent après un buyout, avant de rejoindre ensuite les Clippers. Après son départ de L.A. seulement quelques mois plus tard, il a au moins fait les gros titres de manière positive comme pêcheur professionnel durant son « sabbatical ». En mai, il a remporté avec son équipe le Walker's Cay Open Cup de la Sport Fishing Championship.

À la mi-août, l’insider NBA Marc Spears avait déjà indiqué que plusieurs équipes avaient manifesté leur intérêt pour signer le premier choix de la draft 2016 au minimum vétéran. Spears avait alors cité concrètement une équipe de la Conférence Ouest, ce qui correspondrait aux Kings.

Simmons lui-même a déjà laissé entendre il y a quelques semaines qu’il visait un comeback sur la scène du basket professionnel, en partageant une publication Instagram cryptique. « Je ne changerais pas l’histoire. Les hauts, les bas, la douleur, le temps, les leçons. J’accepte tout cela. Chaque chapitre a construit en moi quelque chose que je n’aurais pas pu construire autrement. Reconnaissant pour le chemin que j’ai parcouru. Fier de l’endroit où j’en suis. Prêt pour tout ce qui va encore arriver », a-t-il écrit en légende d’une image le montrant en train de célébrer à l’entraînement.