Retour gagnant de Mauro Icardi avec l'Inter

De retour à la compétition après deux mois d'absence, Mauro Icardi s'est distingué en signant l'un des 4 buts de la victoire de l'Inter sur le Genoa.

La période de pénitence de Mauro Icardi à l'Inter est terminée. Au bout de presque deux mois d'absence et une guerre de mots harassante, l'attaquant argentin a été réintégré dans le groupe nerazzurro. Et, pour le déplacement au , il a même été aligné comme titulaire ce mercredi. Une occasion de se relancer que le buteur sud-Américain n'a pas manquée. Il a inscrit l'un des quarts buts de sa formation (4-0).



Cinq minutes avant la fin de la première période, l'Inter s'est vu accorder un pénalty. Pour ce match de reprise, Icardi aurait pu laisser à quelqu'un d'autre le soin d'exécuter la sentence. Mais, il n'a pas fui ses responsabilités. Il s'est avancé et a transformé l'essai avec succès. C'est son 10e but de la saison et c'est la 6e année d'affilée qu'il atteint ce total.

10 - Mauro #Icardi has scored 10+ goals in six of his seven seasons, including all the last five. Ready. #GenoaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 avril 2019

Avec ce but, Icardi a porté aussi à 123 son nombre de réalisations sous la tunique noire et blanche. C'est autant qu'un certain "Bobo" Vieri, une véritable icone du côté de San Siro. L'ex-joueur de la Samp est le 8e meilleur réalisateur de l'histoire du club lombard. La meilleure marque reste la propriété de Giuseppe Meazza, avec 284 buts.

Icardi a donc fait son travail en signant un retour gagnant. Cependant, il lui en faudra certainement beaucoup plus pour se faire pardonner auprès des tifosi de l'équipe. Quand il a trouvé le chemin des filets, ces derniers sont restés sans réaction. Et les applaudissements étaient assez peu fournis. Il se murmure que c'est la direction du club, qui a demandé à ce que l'on se contente du minimum pour les célébrations si jamais l'Argentin venait à trouver la faille.