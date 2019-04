Inter - Mauro Icardi sera titulaire face au Genoa

Écarté du groupe depuis le 9 février et un déplacement à Parme (1-0), Mauro Icardi sera titulaire sur le terrain du Genoa ce mercredi (21h).

"Demain, Mauro Icardi sera titulaire", a déclaré ce mardi Luciano Spalletti en conférence de presse. "Avec lui, l'équipe est plus forte." De retour dans le groupe pour la première fois depuis près de deux mois, l'attaquant argentin sera donc titulaire à la pointe de l'attaque intériste. Une annonce forte faite par l'entraîneur des Nerazzuri, alors que son ancien capitaine était mis à l'écart depuis qu'il s'était vu retirer le brassard.

L'Inter se déplace sur la pelouse du ce mercredi pour le compte de la 30e journée de (21h). Un match important pour les hommes de Spalletti après leur défaite devant la lors de leur dernière sortie (0-1). Troisième, l'Inter compte 5 points d'avance sur la 5e place, co-détenue par l' Bergame et la Lazio justement (qui compte elle un match en retard), alors que seuls les quatre premiers du championnat se qualifient pour la prochaine .

"Domani @MauroIcardi sarà titolare. Ha avuto la reazione giusta da un punto di vista mentale, che conta più di quello fisico. Vedremo quanto tempo riuscirà a stare in campo, se ci sarà bisogno di toglierlo"#GenoaInter — Inter (@Inter) 2 avril 2019

"Demain, Mauro Icardi sera titulaire. Il a eu une bonne réaction sur le plan mental, ce qui compte plus que le physique. Nous verrons combien de temps il pourra rester sur le terrain", a précisé l'entraîneur. Absent depuis presque deux mois en raison de tensions avec le club, Icardi soignait également une blessure au genou qu'il traînait depuis un moment. Il devra donc retrouver le rythme, lui qui est de retour à l'entraînement depuis moins d'une semaine.

"Dans le contexte de notre équipe, il vaut plus que Ronaldo et Messi mis ensemble. Il est en position d'aider l'équipe. Le travail fait par Marotta [directeur sportif de l'Inter, ndlr] a joué un rôle important pour que chaque partie puisse prendre part à des discussions réelles."

Une décision qui représente un revirement important de la part de Spalletti, conscient de l'aide sportive que peut apporter celui qui a inscrit 15 buts en 28 matches cette saison sous le maillot nerazzuri. L'entraîneur ne s'était pourtant pas montré tendre avec l'Argentin ce lundi, estimant que le club était "humilié" par son attitude.

"Devoir négocier avec un joueur pour le faire jouer et porter le maillot de l'Inter est humiliant. Je dois envoyer un mail à ses avocats avant de le convoquer dans l'équipe ? Aujourd'hui, Mauro Icardi a dû être laissé de côté à cause de son comportement, il est juste que les autres jouent... C'est une question de crédibilité. Vous devez avoir le respect et le bon comportement dans le vestiaire. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font la différence, mais ils sont très peu nombreux. Le professionnalisme et le respect de soi sont primordiaux. La discipline est primordiale", avait déclaré le coach.