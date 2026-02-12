Retour aux sources pour Cristiano Ronaldo ?

Ronaldo est mécontent en Arabie saoudite. Il estime que d'autres équipes de Pro League bénéficient d'un soutien politique plus favorable que son club, Al Nassr.

Le joueur de 41 ans n'a pas encore remporté de titre majeur depuis son arrivée en provenance de Manchester United, mais il poursuit son objectif de 1000 buts en carrière.

Il n'a pas participé aux deux derniers matchs d'Al Nassr en raison de ce conflit, et rien n'indique qu'il sera bientôt résolu.

La Saudi Pro League a d'ailleurs réagi aux propos de sa star, laissant entendre qu'il devra assouplir sa position s'il veut rejouer.

Dans un communiqué, elle a déclaré : « Cristiano s'est pleinement investi auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions qui ne concernent pas son propre club. »

Connu pour son franc-parler, Ronaldo voit son avenir incertain, alimentant les rumeurs d'un départ dès cet été, soit un an avant l'expiration de son contrat.

On évoque notamment un possible retour au Sporting, club où il a évolué jusqu'à ses 18 ans.

Un sacrifice financier considérable serait nécessaire, mais l'option reste d'actualité.

L'entreprise de Ronaldo s'associe au Sporting.

Le joueur a laissé entendre que des discussions sont en cours avec le club lisboète, sa société AVA CR7 ayant signé un contrat de partenariat.

« Les champions se relèvent grâce à la qualité. Nous sommes fiers de nous associer au Sporting CP et d'accompagner chaque athlète sur le chemin de la réussite », a publié l'entreprise sur son compte Instagram.