Retour à Séville pour Lenglet ?

C'est ce que rapporte Diario Sport, qui affirme que le défenseur central français intéresse le FC Séville et plusieurs clubs de Premier League.

Lenglet a rejoint le FC Barcelone en provenance de Séville à l'été 2018 pour un montant de 36 millions d'euros. Il a été superbe lors de sa première saison, formant un partenariat avec Gerard Piqué au centre de la défense, et a également bien fait lors de sa deuxième saison.

Depuis, cependant, son niveau de performance a baissé et il a depuis été supplanté par Ronald Araujo. Cette saison, en fait, il est devenu le quatrième défenseur central de Xavi Hernandez.

Piqué, Araujo et Eric Garcia lui sont tous préférés.

Barcelone a déjà conclu un accord avec le défenseur de Chelsea Andreas Christensen pour qu'il rejoigne le club la saison prochaine, et il semble donc que les jours de Lenglet au Camp Nou soient comptés.

Mais comme son contrat court jusqu'à l'été 2026, c'est au joueur de décider ce qu'il veut faire. Le FC Séville pourrait être une bonne destination pour lui car il connaît le club et il semble possible qu'ils perdent leurs deux défenseurs centraux titulaires (Diego Carlos et Jules Kounde) cet été.