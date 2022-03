Retour à l'envoyeur pour une star du Barça

L'international néerlandais est arrivé à Barcelone le jour de la deadline l'été dernier, sous les railleries des fans supporters. Sous la direction de Ronald Koeman, il a eu du mal à s'imposer et a passé quatre matches consécutifs sur le banc sans voir une minute avant que le Néerlandais ne perde son poste.

Sous Xavi Hernandez, de Jong a vu plus de temps de jeu, le FC Barcelone étant réduit à sa plus simple expression en raison des blessures. Xavi a loué son professionnalisme et en retour, de Jong l'a récompensé en marquant cinq buts. En conséquence directe de ces buts, Barcelone a également gagné cinq points supplémentaires.

Pourtant, il semble que l'impact de de Jong au mois de janvier n'ait pas été suffisant pour convaincre le FC Barcelone ou son club d'origine, Séville, de parier sur lui. Mundo Deportivo affirme qu'il retournera au FC Séville cet été, les Andalous souhaitant le vendre contre une somme d'argent.

Lors des trois derniers matches de Barcelone, de Jong n'est pas entré sur le terrain, ce qui témoigne de l'augmentation des options à la disposition de Xavi.