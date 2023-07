Retour à l'envoyeur pour ce flop du Barça ?

L'attaquant du FC Barcelone Ferran Torres est l'un des nombreux noms régulièrement évoqués pour quitter le Camp Nou cet été

Les Blaugrana ont désespérément besoin de vendre pour faciliter d'autres transactions cet été, et Torres est considéré à la fois comme un joueur dont on peut se passer et comme un joueur qui a de la valeur. Cependant, les Blaugrana tiennent à ce qu'il ne perde pas de valeur, étant donné qu'il a été transféré pour 55 millions d'euros de Manchester City, et ils envisageraient un prêt pour Ferran.

Si peu de noms de clubs ont été évoqués, en Angleterre, Newcastle United a été associé à Torres à plusieurs reprises.

Caught Offside s'est entretenu avec Fabrizio Romano à ce sujet, dont les réponses sont disponibles dans sa rubrique Substack.

"Je ne suis au courant de rien de concret. Barcelone serait ouvert à la discussion en cas de grosses propositions mais rien ne s'est passé pour l'instant, c'est très calme."

Le profil et l'idée de Torres correspondent bien à ce que Xavi Hernandez attend de ses attaquants, mais jusqu'à présent, lui et Barcelone n'ont pas encore vu la production ou les résultats qui vont avec. La saison dernière, il n'a inscrit que sept buts et délivré trois passes décisives en 45 matches.