Le conseil d'administration d'Al-Hilal a décidé d'autoriser le départ de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, sous forme de prêt, après le début du mois d'août, sans que le club n'ait reçu la moindre offre satisfaisante pour vendre définitivement le joueur.

Plusieurs médias saoudiens ont confirmé que l'entourage du joueur et le club ont exploré ces derniers temps plusieurs options en vue de son départ, mais toutes les tentatives ont échoué. Al-Hilal cherche désormais un club capable d'accueillir l'attaquant sous forme de prêt, tout en prenant en charge la plus grande partie possible de son salaire élevé.

Le journal «Sport» a rapporté que des responsables d'Al-Hilal devraient se rendre en Turquie cette semaine pour ouvrir des canaux de négociation avec l'un des grands clubs turcs, tandis que le joueur suscite toujours l'intérêt de clubs de Premier League anglaise et du Portugal.

Le nom de Núñez a également été proposé au Barça, mais aucune démarche concrète n'a été entreprise dans ce sens jusqu'à présent, bien que le club catalan soit en contact avec Al-Hilal au sujet du transfert de João Cancelo.

Malgré la participation de Núñez au stage d'Al-Hilal, organisé en Autriche, il ne fait pas partie des plans du club pour l'avenir. Il en va de même pour Karim Benzema, dont la direction ne souhaite pas la prolongation, mais l'attaquant français tient à rester en Arabie saoudite et ne souhaite pas partir.

Quant à Núñez, il n'est pas parvenu à s'adapter à la vie en Arabie saoudite. C'est pourquoi Al-Hilal préfère qu'il retourne en Europe afin de retrouver son niveau et sa valeur marchande, en vue de le vendre après un an.

Al-Hilal avait recruté l'attaquant uruguayen en provenance de Liverpool pour 55 millions d'euros, après que le club anglais avait auparavant déboursé 85 millions d'euros pour le faire venir de Benfica, mais son expérience en Premier League anglaise n'avait pas été stable.

Darwin Núñez avait été proche de rejoindre le Barça lorsqu'il était joueur d'Almería. À cette époque, le club catalan avait présenté une offre modeste et avait failli conclure l'affaire, mais Benfica avait réussi à le recruter pour 25 millions d'euros.