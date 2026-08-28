Résignation ou réalisme ? Alvarez pousse le Barça vers un plan inhabituel en janvier

Le Barça se prépare pour le marché des transferts d'hiver, dans l'objectif de saisir la bonne occasion pour recruter un nouvel attaquant, si les résultats de l'équipe et son évolution offensive nécessitent de renforcer la ligne d'attaque, tout en conservant une marge au regard des règles du fair-play financier et des fonds nécessaires pour conclure l'opération.

Selon le quotidien espagnol Marca, le marché des transferts estival touche à sa fin, puisqu'il ferme ses portes mardi prochain, et le Barça a encore plusieurs opérations en suspens, tant sur le plan des recrutements que des départs. Toutefois, les responsables exécutifs et sportifs du club catalan travaillent déjà sur la prochaine étape, et, sauf départ de noms très importants ou évolution inattendue dans le dossier Julian Alvarez, il n'y aura pas d'autres recrutements majeurs.

La direction du club souhaite conserver une marge au regard des règles du fair-play financier ainsi que les fonds nécessaires pour le marché des transferts d'hiver, en prévision de l'apparition d'une belle occasion de développer la ligne d'attaque et de renforcer la capacité de l'équipe à marquer.

Hans Flick a exprimé sa grande satisfaction quant à la prestation de ses joueurs lors des deux premiers matches disputés par l'équipe en Liga, qui se sont soldés par des victoires face à Elche et à l'Athletic. Le Barça a inscrit 7 buts sans en encaisser aucun.

Le niveau de productivité offensive se distingue tout particulièrement, alors que le club n'a pas compensé les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, bien que tous les responsables, entraîneurs comme dirigeants, considéraient le renforcement de l'attaque comme une priorité.

Julian Alvarez était le candidat principal et unique pour renforcer la ligne d'attaque, et il l'est toujours, mais le refus de l'Atlético de Madrid de négocier a fait échouer tous les plans du Barça.

En raison de la fermeté du club madrilène sur sa position, mais aussi grâce à la belle prestation des joueurs du Barça, Raphinha s'appuie sur le poste de faux numéro neuf et a inscrit 3 buts, soit le même total que celui de Fermin Lopez, ce qui a poussé le Barça à suspendre toute démarche pour recruter un attaquant lors du marché des transferts actuel : soit Julian Alvarez arrive, soit aucun autre attaquant ne viendra.

Cela dit, le club n'exclut pas de recruter un attaquant de métier lors du marché des transferts d'hiver, en fonction de l'évolution du niveau de l'équipe au cours des prochains mois, en termes de buts et de blessures, ainsi que des options disponibles sur le marché des transferts.

C'est pourquoi l'institution catalane ne prévoit pas de conclure une opération importante durant les derniers jours du marché des transferts actuel, car elle souhaite conserver une marge au regard des règles du fair-play financier en prévision de la nécessité de recruter un attaquant de premier plan lors du prochain marché des transferts.

Quoi qu'il en soit, le club affirme que ses comptes financiers le permettent, et, en cas de conclusion d'une opération importante, comme le départ de Casado, pour lequel le club espère obtenir entre 25 et 30 millions d'euros, ou celui de Hector Fort, dont la valeur a été fixée à environ 15 millions d'euros, la conclusion d'une autre opération n'est pas à exclure si Hans Flick venait à le demander.



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