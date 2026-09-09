Réprimande et agacement : l'étrange réaction de Mourinho au moment du remplacement de Mbappé

La soirée n'a pas été de tout repos pour l'entraîneur José Mourinho lors de l'entrée en lice du Real Madrid en Ligue des champions, malgré la difficile victoire face à l'Inter Milan (2-1), mardi, au stade Santiago-Bernabéu.

Selon le journal espagnol « AS », le technicien portugais a été contraint de quitter le banc de touche à plusieurs reprises pour corriger les erreurs de ses joueurs et réclamer davantage d'ardeur.

Le résultat final n'a pas reflété le mécontentement affiché par Mourinho depuis la ligne de touche, car l'équipe merengue aurait pu perdre de précieux points.

La tension ressentie par le technicien portugais s'est manifestée au moment où l'attaquant Carlos Espi se préparait à entrer sur le terrain dans les dernières secondes de la rencontre.

L'attaquant est entré sur la pelouse dans le temps additionnel, pour remplacer Kylian Mbappé, et avant son entrée, une vive discussion a éclaté entre Mourinho et l'un de ses adjoints, selon le journal espagnol.

Alors que son adjoint donnait des consignes à Espi, l'entraîneur portugais l'a saisi par le bras et l'a réprimandé, paraissant fortement contrarié.

L'entraîneur du Real Madrid n'a pas apprécié les consignes que recevait Espi et a manifesté une colère évidente, captée par les caméras de Movistar.

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