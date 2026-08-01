José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas hésité à adresser de vives critiques à ses joueurs, après le mauvais début de seconde période face à la Fiorentina.

Le Real Madrid a disputé un match amical face à la Fiorentina, samedi soir, qui s'est soldé par un match nul sur le score de 2-2.

Les Merengues ont terminé la première période en menant 2-1, tout en gâchant de nombreuses occasions de but nettes.

Mais l'équipe a abordé la seconde période d'une manière totalement différente, ce qui a offert à la Viola l'occasion d'égaliser à la 58e minute par l'intermédiaire de Moise Kean.

Le journal AS a rapporté que Mourinho a sévèrement réprimandé ses joueurs, après le mauvais début de l'équipe en seconde période.

Il a précisé que la Maison Blanche a abordé la seconde période dans un état de relâchement et a perdu le contrôle du match, ce qui a provoqué la colère de l'entraîneur portugais.

Mourinho a profité de la pause consacrée à l'hydratation (Cooling Break) pour adresser une puissante réprimande à ses joueurs, leur demandant d'élever leur niveau de performance et de retrouver leur concentration.