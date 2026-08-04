Un rapport a révélé un nouveau développement dans les négociations en cours entre le club de Trabzonspor et la star égyptienne Mohamed Salah, alors que le club turc cherche à boucler l'affaire lors de l'actuel mercato estival.

Selonle journal turc « 61 Saat », les négociations entre les deux parties ont atteint un stade très avancé, les responsables de Trabzonspor attendant la réponse finale de Salah, en vue de conclure officiellement le contrat.

Le journal a ajouté que la première demande de Mohamed Salah à la direction de Trabzonspor a consisté à percevoir une partie de son salaire à l'avance, une demande que le club turc a immédiatement acceptée afin de rapprocher les points de vue des deux parties.

Le journal a précisé qu'en l'absence de tout développement négatif, un avion privé sera envoyé en Grèce demain, mercredi, afin de transporter le capitaine de la sélection égyptienne à Istanbul, avant qu'il ne se rende dans la ville de Trabzon pour finaliser les démarches de son transfert.

La perspective de recruter la star égyptienne a suscité un vent d'enthousiasme parmi les supporters du club, la direction se préparant à organiser un accueil spécial pour le joueur dès son arrivée, si l'affaire venait à se concrétiser.

Le journal a conclu son rapport en soulignant que la direction de Trabzonspor entamera des démarches pour boucler un transfert offensif une fois le dossier de la légende de Liverpool réglé, n'étant pas convaincue que l'attaquant nigérian Paul Onuachu suffira à mener seul la ligne offensive. Le président du club tiendra une réunion avec l'entraîneur Fatih Tekke à l'issue du stage de préparation pour finaliser les nouveaux transferts.

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