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Hussein Hamdy

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Réponse définitive : Kessié tranche sur son transfert à la Juventus

Mercato
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Le sensationnel du mercato

L'Ivoirien Franck Kessié, ancien joueur d'Al Ahly, a tranché sur son avenir concernant un transfert vers la Juventus lors du mercato estival en cours.

Selon la chaîne « Sky Sport Italia », Kessié a informé la Juventus de son refus de rejoindre ses rangs cet été.

Kessié est devenu disponible pour un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec Al Ahly en juin dernier.

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La Juventus a mené des négociations avec les représentants du joueur pendant plus d'un mois, et les deux parties ont tenu une réunion directe à Milan plus tôt cette semaine.

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Le transfert de Fabio Miretti à Beşiktaş semblait avoir ouvert la voie à l'arrivée de Kessié à la Juventus. Néanmoins, Gianluca Di Marzio, journaliste de la chaîne Sky Sport, a rapporté que le milieu de terrain chevronné avait informé la Juventus que les conditions n'étaient pas réunies pour finaliser l'opération.

Le journal « La Gazzetta dello Sport » avait rapporté plus tôt cette semaine l'existence d'un intérêt de la part de la Roma également pour recruter Kessié.

La Juventus dispute ce soir son premier match à domicile de la nouvelle saison de Serie A, en recevant Parme à l'Allianz Stadium.

La période des transferts estivaux en Serie A se termine le 1er septembre 2026, à 20h00 heure locale.

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