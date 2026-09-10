Réponse cinglante : Ancelotti crée la surprise avec une star du Brésil

L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a défendu sa décision de miser sur les jeunes plutôt que sur des éléments d'expérience dans sa nouvelle sélection du Brésil.

Plus tôt cette semaine, l'ancien capitaine du Brésil, Thiago Silva, avait remis en question la décision d'Ancelotti d'opérer un remaniement global et important au sein de la sélection brésilienne, affirmant qu'on ne devait pas se séparer de joueurs simplement parce qu'ils avancent en âge, tant qu'ils demeurent capables d'apporter un plus.

Ancelotti a retenu neuf joueurs ayant déjà représenté le Brésil lors de la Coupe du monde 2026, et a également intégré huit joueurs n'ayant jamais disputé le moindre match international, lorsqu'il a annoncé hier mercredi sa liste de 26 joueurs pour les matches amicaux face à l'Australie et à l'Inde.

Le réseau ESPN a publié la réponse d'Ancelotti, interrogé sur les propos de Silva : « Il y a une chose certaine : un joueur âgé de 34 ou 35 ans n'est pas l'avenir. Ce sont eux le présent. Si un joueur de cet âge est prêt à participer à un grand tournoi, il figurera dans la liste de la sélection brésilienne, mais la priorité absolue à l'heure actuelle doit aller aux jeunes joueurs. »

Il a poursuivi : « C'est une liste équilibrée, qui comprend des joueurs ayant déjà représenté le Brésil en Coupe du monde. Et cela sera important pour la prochaine génération. »

Carlo Ancelotti dispose, dans sa dernière liste pour la sélection du Brésil, d'un certain nombre de joueurs qui n'ont jamais disputé le moindre match international.

Ancelotti a ajouté : « Nous avons de jeunes joueurs qui possèdent la qualité nécessaire pour représenter la sélection au cours des prochaines années, aux côtés de joueurs qui affichent de bons niveaux dans le championnat brésilien. »

Après l'élimination de son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde cette année, Ancelotti avait déclaré qu'il superviserait un nouveau cycle avec la sélection brésilienne, insistant sur le besoin de jeunes talents.

L'ancien entraîneur du Real Madrid a souligné l'importance de reconstruire immédiatement la liste de la sélection brésilienne, dans la perspective de la Coupe du monde 2030.

Ancelotti a déclaré : « Nous devons donner la priorité aux jeunes joueurs qui seront à l'âge adéquat pour participer à la prochaine Coupe du monde ou à la Copa América. »

Il a ajouté : « Nous avons désormais le temps d'aborder les choses avec plus de sérénité et au rythme qui nous convient, et d'évaluer tout le monde comme il se doit. L'idée est très claire : faire entrer une nouvelle génération de footballeurs. Nous pouvons prendre notre temps et prendre les bonnes décisions pour l'avenir. »

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