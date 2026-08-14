Réponse catégorique : une star d'Arsenal refuse le championnat turc

La direction d'Arsenal a été informée par l'entourage de Gabriel Martinelli que l'ailier brésilien ne souhaite pas rejoindre le club turc de Galatasaray lors de l'actuel mercato estival.

Le journal« The Athletic » a rapporté ce vendredi qu'Arsenal a reçu une offre de 45 millions d'euros, soit l'équivalent de 38,4 millions de livres sterling, de la part de Galatasaray pour recruter Martinelli, mais que le joueur ne manifeste aucun intérêt pour cette transaction.

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Le contrat de Martinelli avec Arsenal expire en 2027, le club disposant d'une option pour le prolonger jusqu'en 2028, mais aucune négociation concernant une prolongation n'a encore débuté.

Le joueur, âgé de 25 ans, demeure parmi les noms pour lesquels Arsenal peut écouter des offres si une somme financière attractive se présente, mais il ne cherche pas à quitter le club.

Arsenal a recruté cet été l'ailier grec Christos Tzolis en provenance du Club Bruges, et a également manifesté son intérêt pour recruter le Brésilien Vinicius Junior avant que ce dernier ne prolonge son contrat avec le Real Madrid.

Une volonté de vendre

Arsenal a abordé l'actuel mercato estival en sachant que la vente de certains joueurs serait nécessaire pour atteindre l'équilibre financier.

L'attaquant Leandro Trossard a rejoint Besiktas pour 20 millions d'euros, tandis que le milieu de terrain Christian Norgaard est parti à Everton pour 7 millions de livres sterling, mais le club estime toujours qu'il est nécessaire de conclure davantage de ventes avant la fermeture du mercato.

Martinelli a rejoint Arsenal en provenance du club brésilien Ituano en 2019 et a depuis disputé 278 matchs avec l'équipe première, au cours desquels il a inscrit 62 buts.

La saison dernière, l'ailier brésilien a participé à 53 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives, tandis qu'Arsenal a été sacré champion de Premier League et a atteint la finale de la Ligue des champions.