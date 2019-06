Répartition des droits TV, le PSG premier, l'OM sur le podium

Le détail de la redistribution des droits TV pour la saison 2018-2019 de Ligue 1 est tombé. Le PSG, l'OL et l'OM sont devant.

La modique somme de 602 millions d'euros était à partager entre les différents clubs de et certains s'en sont sortis mieux que d'autres. Le PSG, l'OL et l'OM, dans cet ordre occupent ainsi le podium.

Un classement qui ne suit pas le classement sportif

Les critères sont les suivants : le classement sur l’exercice écoulé et les cinq précédents championnats, la notoriété définie par le diffuseur et le nombre d’apparitions à l’écran. Sans surprise, on retrouve donc Paris, champion de la saison écoulée, à la toute première place.

Les Franciliens ont récupéré la bagatelle de 59,8 millions d’euros récoltés, soit près de trois millions de plus que l’année passée. n'est pas deuxième, la répartition ne suivant pas forcément le classement sportif comme on pouvait s'y attndre au regard des différents facteurs pris en cause.

L’OL, troisième de , truste ainsi la seconde place en récupérant quelques 48,2 millions. Et l’OM, seulement cinquième lors de l'exercice 2018-2019, se hisse à la troisième place avec une somme qui culmine à 46,6 millions d’euros. Un joli pactole, même si au final Marseille encaisse cinq millions de moins que la saison précédente.

Très méritant à la seconde place derrière le PSG en championnat, Lille récolte 38,3 millions d’euros et n’apparaît qu’au cinquième rang de la hiérarchie, derrière l'AS Saint-Etienne, qui touche plus de 40 millions d’euros.

Des chiffres certes impressionnants, mais loin, très loin, de ceux que l'on peut retrouver en anglaise. Alors que l’AS doit se contenter cette année de 32,4 "petits" millions d’euros, (perte de 14 millions d’euros par rapport à la campagne précédente en ayant frôlé la descente en ), le dernier de PL, Town, a touché 108 millions d’euros. 50 millions de plus que le champion français donc...

Quid du champion anglais, qui n'est autre que ? Le club managé par Pep Guardiola se consolera de ne pas avoir remproté la avec 171,5 millions d’euros.

La répartition des droits TV pour la saison 2018-2019 en Ligue 1 :

PSG: 59 861 058 €

OL: 48 238 879 €

OM: 46 662 615 €

ASSE: 40 438 083 €

Losc: 38 376 383 €

Monaco: 32 415 798 €

Nice: 32 090 282 €

: 29 591 475 €

: 28 592 135 €

Rennes: 28 019 575 €

Reims: 24 869 988 €

: 24 810 460 €

Nîmes: 22 734 237 €

21 892 522 €

: 21 550 011 €

: 21 549 709 €

Angers: 21 536 628 €

: 21 372 274 €

Amiens: 19 362 615 €

: 19 071 205 €