Rennes - Vitesse Arnhem 3-3, les Rennais qualifiés pour les 8es

Leader de son groupe avec 10 points, le Stade Rennais pouvait acter sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence ce jeudi s'il ne perdait pas face au Vitesse Arnhem. Au match aller, Rennes était allé s'imposer sur la pelouse du Vitesse Arnhem (2-1) et espérait réitérer cette performance à domicile, ce soir.

Et la soirée commençait plutôt bien pour les Bretons. Laborde récompensait un début de match satisfaisant du Stade Rennais avec un but dès la 9e minute. Une frappe croisée du pied gauche suite à un crochet suffisait au bonheur des locaux.

30 minutes plus tard, alors que le Vitesse s'arrêtait de jouer pour réclamer un hors-jeu de Majer, Meling osait un centre en retrait, lequel trouvait Laborde qui finissait du droit en pleine lucarne.

mais juste avant le repos, les Bretons allaient concéder une réduction du score batave par l'entremise de Huisman. Ce dernier s'offrait une belle frappe croisée du droit qui faisait mouche à la 43e minute.

En seconde période, Laborde allait s'offrir un triplé à 20 minutes de la fin. L'attaquant rennais profitait d'un service de Santamaria suite à un coup-franc de Majer pour porter le score à 3-1. Et dans ce match complètement fou, le Vitesse allait égaliser dans la foulée.

4 minutes après le but de Laborde, Buitink trompait Gomis du droit suite à une frappe initiale de Wittek. 3-2, de quoi faire basculer la fin de match dans le suspense, sachant que la prestation rennais n'était pas totalement maîtrisée. Et le Vitesse allait en profiter via un but d'Openda en toute fin de rencontre. 3-3, le Stade Rennais, repris sur le fil ce jeudi, reste assuré de terminer premier du groupe et de jouer les 8es