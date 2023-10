Rennes – PSG (1-3) : La réaction de Luis Enrique

Luis Enrique s’est fendu d’une déclaration inattendue après la victoire deson équipe (1-3) contre Rennes à l’occasion de la 8éme journée de Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG s’est rattrapé ce dimanche contre le Stade Rennais (1-3). Sérieux et appliqués, les Parisiens ont fait couler le Stade Rennais dans son antre du Roazhon Park. Tout naturellement, Luis Enrique est le premier heureux de cette victoire parisienne mais le technicien espagnol pas tout apprécié.

Le PSG renoue avec la victoire

Alors que le PSG était critiqué après son match nul (0-0) contre Clermont et sa défaite en Ligue des champions mercredi contre Newcastle (4-1), les hommes de Luis Enrique ont bien réagi ce dimanche contre Rennes en Ligue 1. D’entrée, les Parisiens ont mis une terrible pression sur la formation bretonne. Avec beaucoup de mouvement et une intensité folle, la bande à Enrique va inscrire trois buts dans ce match. Vitinha, Hakimi et Kolo Muani sont les buteurs du club de la capitale. A l’issue du match, Luis Enrique n’a pas caché sa joie mais n’a pas aimé la mauvaise entame de son équipe.

Enrique très perfectible

« Je ne pense pas que les 25 premières minutes aient été assez bonnes. Rennes a joué du bon football » a d’abord reconnu Enrique au micro de Prime Vidéo avant de préciser que son équipe à fait preuve de maîtrise collective. « Ensuite, nous avons contrôlé le match et avons eu beaucoup d'occasions. Il nous reste encore le bilan (sourire), 11 attaquants et 11 défenseurs. C'est ce que nous essayons de créer. »

Le PSG est 3éme de Ligue 1 avec 15 points avant la trêve internationale.