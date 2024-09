Rennes - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes vs Montpellier

Deux équipes en difficulté en Ligue 1, le Stade Rennais et Montpellier s’affrontent dimanche pour le compte de la 4e journée. Les dernières infos ici.

La quatrième journée de Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin. Après quatre matchs disputés ce week-end pour le compte de cette journée, le Stade Rennais et Montpellier ouvrent le bal pour les matchs de dimanche. Le Roazhon Park servira de cadre à ce choc dans l’après-midi du dimanche.

Un duel des assoiffés

Le duel entre le Stade Rennais et Montpellier sera la cinquième rencontre de la quatre journée de Ligue 1. Alors que les Rennais ont fait une très belle entame en corrigeant l’Olympique Lyonnais (3-0) d’entrée, les Bretons n’ont plus rien montré depuis. Les hommes de Julien Stéphan ont été respectivement battus par le RC Strasbourg (3-1) et le Stade de Reims (2-1) avant la pause internationale de septembre. Les Bretons vont profiter de la réception des Montpelliérains pour se relancer.

Tout comme son prochain adversaire, le Montpellier HSC (17e, 1 point) fait un début de saison compliqué. Les Montpelliérains recherchent leur première victoire en championnat. En dehors du seul point arraché lors de la réception de Strasbourg (1-1) pour le compte de la première journée, les protégés de Michel Der Zakarian n’ont plus montré un visage séduisant. Étrillé par le Paris Saint-Germain (6-0) lors de la deuxième journée, le MHSC a été battu par le FC Nantes pour leur récente sortie en Ligue 1.

Avant le coup d'envoi, ce duel tourne plus ou moins en faveur des Rennais, se référant aux dernières confrontations directes entre les deux équipes. En effet, le Stade Rennais (11e, 3 points) n’a perdu que deux de ses 16 dernières rencontres contre le MHSC. En 31 matchs depuis octobre 2009, Rennes comptent 14 victoires contre 9 pour Montpellier. Les deux équipes seront séparées sur un score de parité à 8 reprises.

Horaire et lieu du match

Rennes - Montpellier

4e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 15h française

Les compos probables du match Rennes - Montpellier

Rennes : Mandanda - Hateboer, Seidu, Wooh, Truffert - Blas, Matusiwa, Kamara, Gronbaek - Kalimuendo, Gouiri

Montpellier : Lecomte - Sacko, Omeragic, Sagnan, Sylla - Nzingoula, Ferri - Coulibaly, Savanier, Nordin - Adams

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Montpellier ?

Le match entre le Stade Rennais et Montpellier sera à suivre ce dimanche 15 septembre 2024 à partir de 15h sur DAZN. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.

