Rennes - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade Rennais et l’OL s’affrontent, ce dimanche, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Vendredi, la Ligue 1 de France a rouvert ses portes avec le match nul vierge entre Montpellier HSC et l’OGC Nice, qui lance la douzième journée. Ce dimanche, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais seront au duel en avant-dernier match de ladite journée.

L’OL toujours en quête de sa première victoire

C’est un début de saison plus ou moins compliqué pour le Stade Rennais en championnat de France. Battu par l’OGC Nice lors de la précédente journée, les Rouge et Noir ont repris confiance en milieu de semaine avant la réception de la formation rhodanienne, ce dimanche. En effet, lors de la réception de Panathinaïkos en quatrième journée de Ligue Europa, les hommes de Bruno Génésio ont pris le dessus en s’imposant 3-1. Ils visent une victoire contre l’OL en crise pour améliorer leur rang (11e, 12 points) en Ligue 1.

Pour sa part, l’Olympique Lyonnais continue de pourchasser sa première victoire de la saison en championnat de France. Si les contreperformances ont coûté le poste à Laurent Blanc, la venue de Fabio Grosso n’a encore rien changé jusque-là. Le club rhodanien est lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement quatre points au compteur avec un match en retard à jouer contre Marseille, le 6 décembre.

Horaire et lieu du match

Rennes – OL

12e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 17h05 française

Les équipes probables du Rennes - OL

Rennes: Mandanda - Assignon, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Le Fée, Matic, Terrier - Blas, Kalimuendo

OL: Lopes - Mata, Diomandé, O'Brien, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Diawara - Nuamah, Lacazette, Jeffinho

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - OL

La rencontre entre le Stade Rennais et l’OL sera à suivre ce dimanche 12 novembre 2023 à partir de 17h05 sur Prime Video et Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1, My Canal ainsi que sur le service DAZN.