Rennes lorgne en Angleterre pour sa 6éme recrue

À la recherche d'un défenseur central, Rennes a ciblé un ancien cadre de son effectif qui évolue actuellement en Angleterre.

Cet été, Rennes s'est illustré avec fracas sur le marché des transferts. Outre le retour de prêt du gardien Alfred Gomis, de Loum Tchaouna et de Mathis Abline, le club breton a recruté pour l'instant 5 joueurs et pas des moindres. Le milieu de terrain Enzo Le Fée, Ludovic Blas et surtout Nemanja Matic restent l'attraction de ce mercato estival de Rennes. Si le secteur médian et offensif semble fourni, la formation rennaise connaît un déficit dans son équilibre défensif. Afin d'y remédier, Bruno Genesio et ses dirigeants ont dans leur viseur cet international marocain.

Rennes envisage un retour d’ Aguerd

Selon Foot Mercato, Nayef Aguerd est cité du côté de Rennes un an seulement après son départ pour West-Ham. Excellent depuis son arrivée l'été dernier à Londres, le défenseur marocain pourrait voir son avenir être écourté du côté des Hammers. Buteur ce dimanche contre Chelsea lors de la victoire de son club ( 3-1) pour le compte de la deuxième journée de Premier League, Nayef Aguerd pourrait effectuer un retour à Rennes cet été. Le nom du Lion de l'Atlas est cité dans le dossier Jérémy Doku.

West-Ham souhaiterait intégrer Aguerd dans une éventuelle opération pour attirer Jérémy Doku.

Doku pisté par Guardiol a

Ciblé par West-Ham, l'international belge plaît également à Manchester City. Ces derniers jours, la presse anglaise a évoqué une offre de 90 millions d'euros que les Sky Blues s'apprêtent à faire pour s'offrir le jeune ailier. Mais pour l'heure tout reste ouvert.