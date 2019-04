Rennes, Létang pousse un coup de gueule

Le président du Stade Rennais était furieux après la défaite contre Dijon et veut voir un tout autre visage contre le PSG en Coupe de France.

Le n'a pas préparé de la meilleure manière qu'il soit sont rendez-vous face au PSG la semaine prochaine en finale de la . Et c'est le moins que l'on puisse dire. Les hommes de Julien Stéphan se sont inclinés ce vendredi soir en sur la pelouse de à cause d'un but d'un ancien de la maison, Wesley Saïd, dans les dernières minutes. Une défaite qu'à mal digéré Olivier Létant qui a poussé un énorme coup de gueule suite à la rencontre en zone mixte.

"La première mi-temps a été scandaleuse et je pèse mes mots. Indigne d’une équipe professionnelle. Et je ne parle pas d’une équipe professionnelle de , ou alors c’est limite péjoratif pour une équipe professionnelle de . Je l’ai déjà dit il y a plusieurs semaines. On fera le bilan à la fin de la saison, fin mai. Aujourd’hui, je suis très, très, très inquiet pour le club et ses supporters", a constaté le président du Stade Rennais.

"Si je suis le PSG, je suis tranquille"

Olivier Létang veut voir un autre visage contre le PSG en finale de la Coupe de la semaine prochaine : "On est sur une phase très dangereuse. On est sur six matchs sans victoire en . On a pris 25 buts sur les 15 derniers matchs. Quand je pense à l’élan populaire qu’on a su susciter, quand on a vu une équipe qui se transcendait et qui avait des valeurs, je suis aujourd’hui très inquiet. Je dois dire que si je suis le PSG ce soir, je suis très tranquille".

"Le PSG ne risque absolument rien dans une semaine pour cette finale. Il restera après cinq matchs de championnat. Je tire la sonnette d’alarme. Nous allons jouer une finale de Coupe de France face au Paris SG. Si nous y allons dans les mêmes dispositions, cela va faire très mal. Nous avions lutté pour que cette finale ne soit pas trop présente dans les têtes. Mais il va falloir encore beaucoup travailler et se remobiliser", a conclu le président de Rennes.

Olivier Létang prévient ses joueurs qu'ils ont tout intérêt à hausser leur niveau de jeu pour le match le plus important de la fin de saison rennaise face au PSG en Coupe de France. Une compétition qui échappe depuis 1971 au club breton, vaincu en finale en 2009 et en 2014. Si Rennes n'est pas dans la meilleure phase de sa saison, c'est également le cas du club de la capitale, qui va toutefois certainement enregistrer plusieurs retours d'ici la semaine prochaine.