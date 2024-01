Rennes, les premiers mots de Mandanda après sa prolongation

Le gardien français, Steve Mandanda a livré ses premiers mots après sa prolongation avec le Stade de Rennais, lundi.

Après une dernière expérience à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a décidé de rejoindre le Stade Rennais à l’été 2022. Cette saison, l’ancien international français connait quelques difficultés avec le club breton après un premier exercice abouti la saison dernière. Malgré cela, Rennes réitère sa confiance à Steve Mandanda en lui offrant une prolongation de contrat.

Steve Mandanda ne s’y attendait pas

L’aventure continue entre le Stade Rennais et Steve Mandanda. Le champion du monde 2018 est désormais lié au club breton jusqu’en juin 2025. Juste après la prolongation de son bail lundi, l’ancien gardien de l’OM a livré ses premiers mots. Très heureux et un peu surpris de poursuivre son aventure en Bretagne pour une année de plus, le Français veut profiter de chaque instant avec le Stade Rennais.

« J’ai encore envie, je me sens bien. Je suis très heureux d’être ici. J’ai envie de rendre la confiance que m’accordent les dirigeants. Très honnêtement, je ne pense pas à la longévité. J’essaie de profiter de chaque instant et de ne pas penser au futur. Je ne pensais pas aller aussi si loin mais les conditions sont réunies pour continuer », a déclaré Mandanda dans des propos relayés par le site officiel du Stade Rennais.

L'article continue ci-dessous

Mandanda ne pense pas à se retirer

Poussé vers la sortie à l’OM après l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda se sent encore capable d’apporter dans les buts. Du haut de ses 38 ans, le gardien français ne pense pas encore à la retraite et prend toujours du plaisir à jouer.

« Je fais en sorte d’être encore là aujourd’hui. À partir du moment où l’on est content de se lever le matin, d’aller à l’entraînement et de jouer le week-end, c’est que l’on a encore envie et que l’on prend du plaisir. L’objectif est de continuer d’en prendre et de gagner le maximum de matchs avec le Stade Rennais. J’espère qu’il y aura de belles choses à venir », a ajouté le dernier rempart du Stade Rennais.