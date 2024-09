Rennes - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Roazhon Park sera le théâtre samedi soir d’une confrontation palpitante entre Rennes et Lens.

Les classiques s’enchainent dans le championnat français en ce début de saison. Dimanche, il y en aura un nouveau au programme. Rennes se mesure à Lens à domicile. Un duel entre deux équipes visant le premier tiers du classement et qui restent sur des résultats séduisants.

Un duel entre deux équipes ambitieuses

Le SRFC de Julien Stéphan est déjà tombé deux fois cette saison. Toutefois, le large succès contre Montpellier (3-0) lors de la dernière levée a redonné du moral aux troupes. Les Bretons semblent lancés. A l’instar de l’OM, ils n’ont par ailleurs pas de Coupe d’Europe à disputer cette saison. Ils sont donc entièrement concentrés sur les devoirs domestiques. Devant leur public, ils seront aussi très motivés pour bien faire et confirmer le brillant succès contre Lyon (3-0) lors de la 1e journée.

Pour ce qui est de Lens, tout est au vert actuellement. La formation nordiste n’a toujours pas perdu depuis l’entame de la saison. Même quand elle est bousculée, elle arrive à s’en sortir avec au moins un point, comme c’était le cas la semaine dernière face à Lyon (0-0).

Pronostic Rennes - Lens, duel intense au Roazhon Park

Les Nordistes espèrent enchainer sur cette lancée, même s’ils savent que leur mission ne sera pas de tout repos au Roazhon Park. L’avantage c’est qu’ils n’auront pas à préparer de sortie européenne vu qu’ils ont été sortis de la C4. Tout comme leurs futurs opposants, ils vont donc se concentrer complètement au championnat.

Rennes face à sa bête noire

Au vu du contexte, l’opposition entre les Rouge et Noir et les Sang et Or s’annonce donc assez disputée. Comme les deux dernières confrontations entre ces deux formations qui se sont soldées sur le score de 1-1. Notons aussi que les Rennais restent sur quatre matches d’affilée sans victoire à domicile face à Lens. La dernière fois qu’ils l’ont emporté face à cet opposant devant leur public c’était en octobre 2014 (2-0). Avec deux buts de Paul-Georges Ntep !

Horaire et lieu du match

5e journée de Ligue 1

Samedi 21 septembre 2024

A 19 heure, heure française

Stade Roazhon Park

Rennes – Lens

Les compos probables de Rennes – Lens

Rennes : Mandanda - Hateboer, Wooh, Seidu (ou Ostigard), Truffert - Assignon, Matusiwa, Kamara, Gronbaek - Blas (ou Kalimuendo), Gouiri.

Lens : Samba - Gradit, Sarr (ou Khusanov), Medina - Frankowski, Diouf, Thomasson, Machado (ou Chaves) - Pereira da Costa - Sotoca, Saïd.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Lens

La rencontre entre Rennes et Lens sera à suivre ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 19 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

Si vous n'êtes pas abonné à DAZN, c'est le moment pour le faire. Le diffuseur proposition propose une promotion jusqu'au 22 septembre prochain avec un pack Unlimited de 19€99/MOIS pour un engaement d'un mois. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 120€. N'attendez plus et souscrivez un abonnement à DAZN en cliquant ICI.