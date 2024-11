Rennes, le staff de Jorge Sampaoli connu

Après la mise à pied de Julien Stephan, Jorge Sampaoli devrait être officialisé en tant que nouveau coach du Stade Rennais.

Rien ne va plus au Stade Rennais. En difficulté en ce début de saison, le club breton a limogé son coach principal, Julien Stéphan. Pour le remplacer, les Rouge et Noir devraient nommer Jorge Sampaoli, qui était présent au Roazhon Park, dimanche, pour assister au match contre Toulouse FC (défaite 0-2). Le technicien argentin a déjà son staff au point en attendant sa probable signature.

Sampaoli débarque à Rennes avec trois adjoints

Sans club depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, Jorge Sampaoli pourrait se relancer en Ligue 1 qu’il connaît très bien après son passage à l’Olympique de Marseille entre mars 2021 et juin 2022. En pole position pour le poste d’entraîneur du Stade Rennais, l’ancien sélectionneur de l’Argentine devrait débarquer chez les Bretons avec un effectif beaucoup plus restreint. Alors qu’il est habitué à faire avec beaucoup plus d’hommes, l’ancien coach de Séville devrait signer à Rennes avec un staff composé de trois hommes en plus de lui-même.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, ce lundi, le staff technique du technicien argentin de 64 ans sera désormais composé de Diogo Meschine, Pablo Fernández et Marcos Fernández. A en croire le média, le premier homme susmentionné, qui avait déjà été adjoint de Sampaoli lors de son passage à l’Olympique de Marseille, sera reconduit dans ce rôle pour aider son patron à parfaire sa mission en Ille-et-Vilaine. Quant à lui, Pablo Fernández sera également avec l’Argentin. Celui-ci était le fidèle préparateur physique de Sampaoli à l’OM. Il avait même frappé un supporter lors du Nice-OM en 2021 quand Dimitri Payet avait reçu une bouteille d’eau avant de la balancer dans la tribune.

En ce qui le concerne, Marcos Fernández, fils de Marcos, est aussi un préparateur physique tout comme son père. Celui-ci devrait aussi être dans le staff de Jorge Sampaoli pour prendre les commandes du Stade Rennais, qui est sur deux défaites d’affilée en Ligue 1.