Rennes, la réponse sèche de Bourigeaud sur le cas Matic

Benjamin Bourigeaud s’est exprimé sur la situation de Nemanja Matic, sur le départ de Rennes cet hiver.

Le Stade Rennais se retrouve dans une situation embarrassante avec Nemanja Matic. Le club breton fait face aux envies de départ du milieu de terrain serbe, qui est même allé au clash. Cadre de l’effectif rennais, Benjamin Bourigeaud s’est lâché sur la situation de son coéquipier, évoquant notamment son impact dans le jeu rennais.

Rennes piégé par Matic

Rennes ne réalise une meilleure campagne cette saison. 10e avec 22, les Rouges et Noirs ont longtemps concédé des contre-performances, entrainant même le départ de Bruno Génésio. Depuis, Julien Stéphan a fait son retour sur le banc et Rennes a pu se redresser, même si le club manque encore de constance. Dans sa situation, Rennes pensait juste se concentrer sur le mercato et essayer d’attirer des renforts cet hiver.

Mais, le club doit gérer la situation de Nemanja Matic avec ses envies de départ. L’international serbe est même allé au clash avec le Stade Rennais pour faciliter son transfert à l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur de la Roma n’est d’ailleurs pas dans le groupe qui défiera l’OM dimanche en 16es de finale de la Coupe de France. Interrogé à ce sujet notamment sur l’impact de Matic sur le jeu de Rennes, Benjamin Bourigeaud a lâché une réponse sèche.

Bourigeaud défend Matic

Sans Nemanja Matic sur le terrain, le Stade Rennais a pu s’imposer face à l’OGC Nice lors de la 18e journée de Ligue 1 (2-0). Un résultat qui a lancé le débat sur l’impact du Serbe sur le terrain. Répondant à la question de savoir si Rennes jouait mieux sans Matic, Benjamin Bourigeaud n’est pas passé par quatre chemins. Pour le milieu de terrain français, le Stade Rennais joue beaucoup mieux avec Matic sur le terrain.

« Faux ! Je ne suis pas d’accord avec cette question. Avec Matic on a eu des matches où ça se passait super bien mais ce n’est pas parce que Matic aujourd’hui est absent que ça se passe mieux. Comme je l’ai dit c’est un tout, il y a une fraîcheur mentale de tout le monde, on a retrouvé pleinement confiance. On a l’enchaînement de victoires qui fait que tout le monde reprend confiance. Avec ou sans Matic nous, on se doit de donner le maximum et il y a eu des matchs où on a été très bon avec Nemanja », a lâché Benjamin Bourigeaud.