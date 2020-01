Rennes - Julien Stephan fait le point sur le mercato

L'entraîneur breton s'est notamment exprimé sur la possible venue de Steven Nzonzi, à la veille du derby contre Nantes ce vendredi (20h45).

La fin du mercato approche et Julien Stephan, présent en conférence de presse ce jeudi à la veille d'affronter , a notamment été interrogé sur les possibles arrivées en Bretagne, et en particulier celle de Steven Nzonzi.

"Je ne m’occupe absolument pas des tractations contractuelles, donc je ne sais pas trop où ça en est, a-t-il tout d'abord assuré avant de réaffirmer son sentiment positif à propos du joueur. Je ne vais pas changer mon discours par rapport à la dernière fois : c’est un joueur qui est intéressant. Le club travaille. Après, est-ce que ce sera possible de le faire ou pas, je ne sais pas."

Clément Grenier absent plusieurs matches

L'entraîneur rennais a ensuite reconnu souhaiter voir arriver des joueurs, notamment en raison des blessures qui frappent son effectif : "On a perdu Clément Grenier, il a souci musculaire à l'ischio. Les quatre ou cinq prochains matches, ce sera compliqué.

"On a des blessures, on est un peu tendus au niveau de l’effectif en ce moment. J’espère qu’on va récupérer des joueurs rapidement. Ensuite, est-ce qu’on sera capable de maintenir ce rythme-là, avec ou sans joueurs supplémentaires, je ne sais pas du tout. Je vous ai dit dès le départ que si on pouvait améliorer l’effectif il ne faudrait pas s’en priver."

Troisièmes au classement et en course pour une place européenne, les Rennais sont également qualifiés pour les quarts de finale de , une compétition dont ils sont tenants du titre. Une fin de saison qui s'annonce donc palpitante.