Rennes - Julien Stéphan : "C'est la première fois qu'on est là"

L'entraîneur des Rouge et Noir, défaits face au FC Séville (0-1) mercredi en C1, a rappelé que son équipe découvrait seulement le très haut niveau.

L'apprentissage de la Ligue des Champions n'a rien d'une chose aisée. Disputant la première C1 de son histoire, le ne s'est toujours pas imposé depuis le début de la compétition. Mercredi soir, les Rouge et Noir se sont logiquement inclinés sur la pelouse du FC Séville (1-0), lors de la 2e journée de la phase de groupes.

"On va apprendre énormément de cette rencontre"

Au sortir de la rencontre, Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais a tenu à souligner la qualité des Andalous, largement supérieurs sur ce match. "Ça a été une soirée compliquée, face à une équipe très forte, qui a eu une grosse maîtrise collective. On a essayé de s'attacher à être le mieux organisé possible. Mon seul regret est de ne pas avoir poussé certaines situations avec le ballon. Ça ne va pas enlever le courage et la détermination dont les joueurs ont fait preuve. Les blessures (de Rugani et Bourigeaud) n'ont pas facilité les choses, ça m'a empêché de prendre d'autres options en deuxième mi-temps. Mais ce n'est pas une excuse. On est tombé sur une équipe plus forte", a-t-il assuré face aux médias.

"C'est évident, Séville est une grosse équipe qui a beaucoup de maîtrise et de maturité. En fin de match, elle a gelé le ballon dans les dernières minutes. C'est la première fois qu'on est là. On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous. Alfred (Gomis) a fait un gros match, il nous a permis de rester dans la rencontre pendant longtemps. Je suis frustré de la manière dont on prend le but, il aurait pu arriver différemment. Je pense qu'on peut mieux le gérer", a ensuite ajouté le technicien.

"Il nous a manqué de la maîtrise surtout quand on a récupéré le ballon. On s'était fixé comme objectifs les 3 ou 4 premiers relais, qui devaient nous permettre de fixer les transitions et de jouer dans le camp adverse. On n'a pas eu suffisamment d'occasions. On voulait rester le plus longtemps possible dans le match. Malheureusement, on ne s'est pas créé la grosse opportunité qui nous aurait permis de marquer", a enfin analysé le Français. Désormais, place à une double confrontation face aux Blues de ...