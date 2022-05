Rennes : Genesio veut aller chercher la deuxième place

Nantes et Marseille en trois jours : une grande partie de la saison du Stade Rennais se joue cette semaine, dans une course au podium qui aura rarement été aussi indécise.

"Nantes a fait une belle finale"

Reportée en raison de la finale de la Coupe de France disputée par les Canaris, la rencontre face à Nantes aura donc lieu mercredi soir, avec l'enjeu de ne pas perdre de terrain sur Monaco et Marseille, qui ont gagné pendant le week-end.

"Ils ont fait une belle finale, ils ont construit leur match et sur l'ensemble, c'est plutôt mérité. Il faut souligner le travail d'Antoine (Kombouaré), qui a pris une équipe au bord du précipice l'an passé, qui gagne la coupe avec un parcours plus qu'honorable en championnat, avec une équipe très performante à domicile", a affirmé Genesio à propos des Nantais.

Des Canaris en pleine bourre après leur victoire ? "On peut tout imaginer. A Lyon, par le passé, quand il y avait un titre en poche, on avait toujours tendance à dire qu'après, il y aurait un relâchement, ce n'était pas le cas.

"On verra mercredi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une très longue préparation avant Nantes et qu'on aura une très courte préparation avant Marseille."

Deuxième place en vue

En cas de victoire dans ce derby, Rennes reviendrait à trois point de Marseille, avant de défier les Phocéens samedi soir. De quoi laisser espérer aller chercher la deuxième place.

"Ce qui nous doit nous donner de la force, c'est d'atteindre le classement le plus haut. Aujourd'hui, c'est la deuxième place", dit encore Genesio.

"Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur de haut niveau ou coach. Ce n'est pas pour battre des records, simplement c'est ce qui nous anime en tant que compétiteur."

Le coach breton ne craint pas non plus la troisième marche du podium, synonyme de double barrage d'accession à la Ligue des champions.

"On sera content si on l'est, c'est toujours valorisant. Après, oui, c'est compliqué car en termes de construction d'effectif, vous n'avez aucune garantie. On sait que ce sont aussi des tours très difficiles pour se qualifier.

"Mais beaucoup d'équipes peuvent encore terminer deuxième comme sixième. Pour l'instant, il n'y a pas à tirer de plan sur la comète."