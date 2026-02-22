Rennes : Franck Haise réussit sa première sur le banc face à Auxerre

Quatre jours après son officialisation dans un contexte tendu, Franck Haise savait qu’il serait jugé immédiatement. Le Stade Rennais restait sur une série noire et sortait d’une séquence agitée en interne. À Auxerre, il ne s’agissait pas seulement de gagner, mais de redonner une identité claire à une équipe en perte de repères. Le message devait passer vite. Il a été compris tout aussi rapidement, avec un succès 3-0 à la clé.

Sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, le Stade Rennais FC a imposé un pressing haut et une intensité retrouvée. En l’espace de quelques minutes, tout a basculé. Mahdi Camara a ouvert le score d’une demi-volée précise avant qu’Esteban Lepaul ne double la mise d’un geste somptueux. Juste avant la pause, Camara a inscrit un troisième but qui a définitivement scellé le sort du match. En vingt-cinq minutes, Rennes avait étouffé l’AJA et affiché un visage méconnaissable.

Getty Images

La patte Haise déjà visible

Sans bouleverser le onze aligné précédemment, Haise a rapidement injecté ses principes. Transitions rapides, utilisation des couloirs et projection collective ont rappelé ce qu’il avait su construire à Lens. Plus que le score, c’est la cohérence d’ensemble qui a marqué les observateurs. Les circuits de passes étaient fluides, les replis maîtrisés. Rennes a donné l’image d’un collectif structuré, conquérant, libéré mentalement.

Une base pour le sprint final

Ce succès permet aux Bretons de remonter à la cinquième place, à trois points de la quatrième. Au-delà du classement, le signal envoyé est fort : l’équipe semble adhérer au nouveau discours. Haise, lucide après la rencontre, a insisté sur la solidité défensive et l’état d’esprit observé toute la semaine. Il a également ouvert la porte à l’intégration progressive de jeunes éléments, preuve qu’il se projette déjà au-delà de cette première sortie réussie.

La route reste longue, mais cette entrée en matière change le climat autour du club. Le contexte contractuel explosif des derniers jours a laissé place à un regain d’espoir. Haise n’a disputé qu’un match, mais il a déjà marqué les esprits. Si Rennes confirme cette dynamique, la fin de saison pourrait offrir un duel inattendu dans la course à l’Europe. Et son nouveau coach, visiblement aux anges, semble prêt à relever le défi.