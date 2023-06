Rennes : Florian Maurice répond aux critiques

Le directeur sportif du Stade Rennais a défendu son bilan et celui de son équipe, quatrième de Ligue 1.

Vainqueur de Brest lors de la dernière journée de Ligue 1, le Stade Rennais a profité du mauvais pas de Lille pour récupérer la quatrième place sur le finish et valider son billet pour la prochaine Ligue Europa. Néanmoins, Rennes a reçu de nombreuses critiques au long de la saison. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Florian Maurice est revenu sur la saison rennaise, insistant sur le fait qu'elle a été plus positive que ce qui a été dit.

"Je n'ai pas de problème avec Genesio"

"Le bilan est très positif. On atteint l'objectif. On est très content. On sait qu'une saison, ce n'est pas linéaire. Mais il faut être solide, costaud, résilient et avoir du courage d'affronter les choses. Ce qu'on a fait, ce que les joueurs ont fait. On a été avec eux tout le temps et c'est grâce à ça qu'on s'en sort car on a un groupe très fort. Pourtant, je vous ai entendu parler de manque d'expérience, qu'on n'avait pas de caractère... Aujourd'hui, on est là avec l'équipe qu'on a formé et ils ont montré qu'ils en avaient du caractère. Il ne faut pas l'oublier", a expliqué le directeur sportif de Rennes.

"J’ai appris durant la saison que j'avais des problèmes avec Bruno Genesio. Je ne savais pas... Je suis ami de 30 ans avec Bruno Genesio alors ce n'est pas une mauvaise décision, un choix de mercato, qui va me poser des problèmes de relation avec Bruno. Jamais! Jamais! Ça va au-delà de ça, je n'aurai jamais de problèmes avec lui. On peut être en désaccord mais je n'aurai pas de problème. Mon amitié avec Bruno ne désunira pas. On sera toujours ensemble. C'est mon ami et ça le restera à Rennes. Rennes et bien au-delà", a ajouté Florian Maurice.

"Les critiques étaient disproportionnées"

On fait basculer la saison sur la fin parce qu'on y a cru. Tout le monde y a cru, de la secrétaire aux joueurs. Il n'y a qu’a l’extérieur qu'on n'y croyait pas. On savait qu'on était capable de le faire. Bien sûr que ça se joue sur des petits détails mais le résultat il est là. On l'a fait", a conclu l'ancien de l'OL.

Peut-être que j'ai plus lu les critiques cette saison. Je n'étais pas vraiment habitué aux réseaux mais oui je vous ai trouvé très sévères et même méchants parfois. Certains se prenant pour des entraineurs ou des directeurs sportifs ou des recruteurs. Ce n'est pas votre métier. Vous avez le droit de critiquer et de juger mais pas semaine après semaine. J'ai trouvé que c'était disproportionné. Peut-être que c'est nouveau pour moi. J'ai été critiqué à Lyon il n'y a pas de problème et il y avait moins de réseaux à l'époque. J'étais moins attentif à ça. Avec ce qui est mis en place au Stade Rennais depuis plusieurs années, je trouve que certains ont eu des jugements hâtifs. Les bilans c'est à la fin de la saison".

Florian Maurice a répondu aux critiques à son encontre : "

"J'ai vu un bilan à la 29e journée. Maurice a fait ci, a recruté ça. Il a dépensé tant. Ça sert à quoi? Moi je travaille sur un an, avec des objectifs sur un an... Mr Pinault ne m'a pas dit à la 29e journée: "il faut que vous soyez 5e". L'objectif c'est d'être européen et on l'est. Et je pense qu'aujourd'hui les gens qui voient le Stade Rennais sont contents. Ils voient du foot même si on ne réussit pas tout. Non désolé on ne gagne pas tous nos matchs. On en a gagné que 21 sur 38. On essaiera de faire mieux l'année prochaine", a conclu le directeur sportif du Stade Rennais.