Rennes déclare la guerre au Paris Saint-Germain

La « crise de la pelouse » continue de peser sur le football français, après la décision de délocaliser la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, comptant pour la première journée de Ligue 1, afin qu'elle se dispute dans le stade de ce dernier.

Rennes a précisé qu'il suivrait de près la décision de la Ligue de football professionnel concernant le match retour. Le club de la capitale avait obtenu l'autorisation de délocaliser sa première rencontre de la compétition en raison de l'impraticabilité de la pelouse du Parc des Princes provoquée par la canicule, Rennes ayant réussi à organiser l'accueil du champion d'Europe en seulement quatre jours dans un match qui s'est achevé dimanche dernier sur un nul (2-2), à condition que le calendrier du match retour ne soit pas modifié. Le club a affirmé que la canicule avait touché toute la France et que la dégradation de la pelouse du stade parisien était due à la négligence, tout en soulignant son refus catégorique de délocaliser la rencontre de la 23e journée, prévue en mars 2027.

Malgré la position ferme de Rennes, la commission des compétitions de la Ligue a officiellement annoncé que le match de la 23e journée entre les deux équipes se disputerait au Parc des Princes. Son communiqué officiel précise : « Concernant le match de la première journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, dont le lieu a été délocalisé le 19 août, la commission des compétitions a décidé d'infliger au Paris Saint-Germain une amende de 150 000 euros, conformément à l'article 501.4 du règlement des compétitions de la Ligue relatif aux obligations des clubs en matière de préparation du stade et de mise à disposition de terrains de substitution. Quant au match de la 23e journée entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, il a été décidé d'en délocaliser le lieu afin qu'il se dispute au Parc des Princes. »

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Cette décision a suscité des réactions de colère dans les couloirs du Stade Rennais. L'entraîneur Frank Haise a commenté avec concision et ironie lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre face au Mans dimanche prochain : « Peut-être que le pays connaîtra une canicule en mars prochain, et je laisserai le club répondre. » La réponse de la direction ne s'est pas fait attendre, puisque le club a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il a affirmé sa volonté de ne pas rester les bras croisés et de contester la décision.

Dans son communiqué officiel, Rennes a affirmé : « Le Stade Rennais a pris connaissance de la décision de la commission des compétitions de délocaliser le match Stade Rennais - Paris Saint-Germain prévu lors de la 23e journée de Ligue 1, qui se disputera par conséquent au Parc des Princes. Dans l'attente de la réception de la décision complète et de ses motifs, le Stade Rennais étudie actuellement la possibilité de saisir la commission de conciliation du Comité national olympique et sportif français afin de défendre ses droits. »