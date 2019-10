Rennes-Cluj, Bourigeaud : "On a montré de belles valeurs"

Malgré le faux-pas essuyé, Benjamin Bourigeaud était fier de ce qui lui et ses coéquipiers rennais ont montré contre Cluj ce jeudi.

Rennes a encore fauté en Europa League jeudi soir. À domicile, et au terme d'un match où rien ne leur a souri avec notamment deux expulsions concédées, les Bretons se sont inclinés 0-1.

La pilule a été dure à avaler, mais au coup de sifflet final, les Rouge et Noir ont tenu à garder la tête haute. Pour eux, il n'y avait rien d'humiliant à tomber les armes à la main et après avoir affiché de belles ressources mentales. "A 10 contre 11 puis à 9 contre 11, c'était beaucoup plus compliqué. Déjà physiquement c'était dur. On a retrouvé les valeurs d'une équipe, a confié Benjamin Bourigeaud sur RMC Sport. On a essayé de tout donner. Les deux cartons rouges nous ont fait mal. Mais on n'a rien lâché et fait preuve de courage. C'est ce qu'il faut retenir. C'est une grande leçon."

L'ancien Lensois a bon espoir qu'avec les qualités démontrées durant cette soirée, l'équipe va vite repartir de l'avant : "Si on continue comme ça, on va sortir la tête de l'eau. Le coach nous a dit que c'était comme ça que nous allions nous en sortir. Et nous aussi il faut qu'on accompagne le staff. A nous de les aider aussi. Aujourd'hui, on a montré qu'on était une belle équipe."

Rennes a montré un visage rassurant, mais reste désormais sur neuf matches sans le moindre succès, toutes compétitions confondues. Une dixième d'affilée, dimanche prochain contre , risquerait d'être fatale à Julien Stéphan.