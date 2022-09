Rennes-Auxerre (5-0) : Les Rennais écrabouillent l'AJA

Large victoire (5-0) du Stade Rennais devant son public face à l'AJA à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Trois jours après sa victoire à Larnaca en Ligue Europa (2-1), le Stade Rennais a récidivé face à l'AJ Auxerre lors de la 7e journée de Ligue 1 et ce, de fort belle manière, avec un large succès obtenu grâce à une très belle deuxième période.

L'AJ Auxerre piégée d'entrée

Les hommes de Bruno Génésio sont entrés dans la partie de la meilleure des façons en ouvrant le score dès la 3e minute par Kamaldeen Sulemana.

L'élan rennais était coupé par la blessure de Santamaria, qui quittait ses partenaires dès la 10e minute, touché à la cheville gauche.

Les Auxerrois en profitaient pour se montrer dangereux : Birama Touré manquait le cadre (27e) puis Mandanda était vigilant sur une frappe d'Autret (31e). C'est ensuite Mbaye Niang qui voyait sa demi-volée fuir le cadre (37e).

Premier but de Gouiri sous ses nouvelles couleurs

Après une entame de deuxième période compliquée, accompagnée par des sifflets des supporters rennais, les Bretons bénéficiaient d'une énorme erreur de Coeff pour inscrire un deuxième but.

Le défenseur auxerrois tergiversait devant sa surface et Gouiri lui chipait le ballon avant d'ajuster Costil (60e). Et dire que les Rennais n'avaient plus tiré au but depuis la 24e minute…

Auxerre explose, Mandanda délivre une passe décisive

Auxerre accusait le coup et les largesses de sa défense lui coûtait un troisième but : Martin Terrier, totalement oublié au deuxième poteau n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets (68e) pour s'offrir son 3e but de la saison.

On assistait ensuite à un quatrième but gag. Tous les Auxerrois étaient dans le camp rennais pour un corner. Mandanda captait le ballon et dégageait au loin pour Tait. Parti depuis de son camp, le Rennais effaçait Costil avant de résister au retour de Mensah pour faire trembler les filets (78e).

Les Auxerrois étaient en perdition et concédaient un cinquième but par Matthis Abline, qui venait de faire son apparition sur la pelouse, d'une demi-volée du droit (85e). A 19 ans, c'est le premier but de sa carrière dans l'élite.

Rennes se replace

Avec cette large victoire (et son premier blanchissage de la saison), Rennes remonte à la sixième place avec 11 points et reste à six points du podium.

Rennes va maintenant poursuivre son marathon avec un match contre Fenerbahçe, à domicile, en Ligue Europa avant de se déplacer à Marseille, dimanche prochain, à 15h00.

De son côté, l'AJ Auxerre tombe à la 14e place (7 points) et fait une mauvaise affaire concernant sa différence de buts (-9). Après trois défaites consécutives, les Auxerrois tenteront de se relancer dès vendredi avec la réception de Lorient, une équipe en grande forme…