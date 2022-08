Rennes-AC Ajaccio (2-1) : Premier succès de la saison pour les Rennais

Rennes tient enfin sa première victoire de la saison. Les Bretons ont battu Ajaccio dans un match parfois houleux.

Cette fois, la saison du Stade Rennais est lancée. Après son faux départ (défaite à domicile contre Lorient puis nul à Monaco) les hommes de Bruno Genesio ont battu l'AC Ajaccio, dans un match accroché.

Le joli but de Terrier, l'erreur de Mangani

Sans Steve Mandanda, blessé pour de longues semaines, c'est Dogan Alemdar qui gardait les cages bretonnes.

Devant son public Rennes trouvait le chemin des filets ouvrait le score sur une jolie frappe à ras de terre de Martin Terrier aux vingt mètres (18e).

La fin du premier acte était très animée. Kalimuendo, dont c'était la première titularisation sous ses nouvelles couleurs, enroulait une frappe que Benjamin Leroy détournait avec une superbe parade de la main droite (40e).

Ajaccio obtenait ensuite un penalty après un tirage de maillot d'Arthur Theate sur Fernand Mayembo (45+2e).

Mangani s'élançait et transformait son penalty qui était… à retirer. L'arbitre, M. Ben El Hadj, n'avait pas encore sifflé… Mangani retentait sa chance mais Alemdar partait du bon côté et repoussait la frappe (45+5e).

Deux rouges en fin match

En deuxième période, Bourigeaud faisait briller Leroy (52e) puis, contre le cours du jeu, Ajaccio égalisait par Mounaïm El Idrissy (57e).

Ajaccio avait à peine de se satisfaire de ce but puisque Rennes reprenait rapidement les devants par Arthur Theate, esseulé au second poteau et dont la tête faisait mouche après avoir heurté le montant gauche de Leroy (62e).

La fin de match était hachée et houleuse : depuis le banc de touche, le gardien remplaçant rennais, Romain Salin, était expulsé pour contestation (81e) puis le milieu Lesley Ugochukwu écopait à son tour d'un rouge pour une vilaine faute (90+2e).

A 10 contre 11, Rennes ne craquait pas, s'offrant ainsi son premier succès de la saison et pointe désormais à la 10e place avec 4 points. De son côté, l'ACA devra encore patienter pour obtenir une première victoire et occupe la 18e place avec 1 point.