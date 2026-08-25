Renfort de poids : Rooney cible un transfert africain qui va changer le visage de United

La légende de Manchester United Wayne Rooney a identifié un transfert africain qui apporterait, selon lui, un renfort de taille au milieu de terrain de Manchester United, souhaitant qu'il se concrétise avant la fermeture du mercato estival en cours, notamment après le faux départ de l'équipe en Premier League anglaise.

L'équipe de l'entraîneur Michael Carrick a entamé la Premier League par une défaite 2-0 face à Hull City, promu cette saison dans la compétition, avec une prestation négative de la part de tous les joueurs, qui a suscité le mécontentement des analystes et des supporters de Manchester United.

Rooney fait référence à Carlos Baleba, le milieu de terrain de Brighton qu'il a défendu avec force, rejetant les critiques qui estimaient que le milieu de terrain camerounais avait régressé ou « disparu » après l'échec de son transfert à Old Trafford la saison dernière.

Baleba devrait rejoindre United en provenance de Brighton, dans un transfert dont la valeur pourrait atteindre 70 millions de livres sterling, pour devenir le troisième renfort du club au milieu de terrain cet été, après Youri Tielemans et Andrey Santos.

Tielemans et Santos ont disputé samedi leur premier match avec United, en tant que titulaires, lors de la défaite face à Hull City.

Rooney, meilleur buteur de l'histoire de United, a déclaré dans le podcast « Stick to United with Wayne Rooney » : « Je l'apprécie beaucoup, et je pense que c'est un très bon transfert. Nous avons besoin d'un autre milieu de terrain doté d'une certaine puissance physique, même s'il n'est pas de grande taille. »

Il a ajouté : « Il couvre les espaces du terrain de manière remarquable, joue avec puissance, récupère le ballon, et ce sont des qualités dont nous avons besoin. C'est un excellent joueur qui améliorera grandement l'équipe », selon les propos rapportés par le réseau Sky Sports.

Rooney a poursuivi en évoquant la nature de la concurrence au milieu de terrain en cas d'arrivée de Baleba, aux côtés de Tielemans, Santos et Kobbie Mainoo : « Ce sera intéressant, mais c'est ainsi que les choses doivent être : une concurrence pour les places. Si tu ne joues pas bien, tu ne joueras pas. »

Manchester United s'était intéressé à recruter Baleba, âgé de 22 ans, la saison dernière, mais Brighton avait réclamé, selon des rapports, 100 millions de livres sterling pour le laisser partir.

Le milieu de terrain camerounais a par la suite disputé une saison modeste, puisqu'il n'a débuté que 23 matchs en Premier League anglaise sans marquer le moindre but, sur fond de discussions autour d'un déclin de son influence à Brighton.

Mais Rooney l'a défendu en déclarant : « Je ne pense pas qu'il ait disparu. L'occasion de jouer pour Manchester United ne se présente pas souvent, et on ne sait pas quel impact peut avoir le fait qu'elle ne se produise pas. Il n'y a aucun doute sur ses capacités, et je le vois comme un joueur de très haut niveau. »

Manchester United s'est concentré sur la reconstruction de son milieu de terrain durant le mercato estival, après le départ de Casemiro et la grave blessure au genou de Manuel Ugarte.

Tielemans et Santos étaient arrivés le mois dernier d'Aston Villa et de Chelsea contre 85 millions de livres sterling.

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