René van der Gijp : « Il joue comme une merde ! Ce n’est plus regardable... »

René van der Gijp est loin d’être impressionné par le niveau de jeu actuel de Cristiano Ronaldo. L’attaquant de 41 ans d’Al Nassr est toujours en quête de son 1 000e but, mais selon Van der Gijp, cette mission commence désormais à s’éterniser.

Ronaldo en est actuellement à 973 buts officiels dans sa carrière et il lui en manque donc encore 27 pour atteindre cette barre symbolique. Sur le plateau de Vandaag Inside, Van der Gijp a trouvé une solution pour mettre rapidement fin à la chasse du Portugais.

« Ils n’ont qu’à lui laisser marquer 23 (27, NDLR) buts lors d’un petit match amical. Comme ça, on en sera débarrassés », plaisante Van der Gijp. « Cela va encore durer tellement longtemps… En ce moment, il joue comme une merde. Ce n’est plus regardable. »

Malgré les critiques, Ronaldo continue de trouver le chemin des filets en Arabie saoudite. La superstar portugaise compte trois buts cette saison après sept matches. Lors de l’exercice précédent, Ronaldo avait marqué à 30 reprises en 37 apparitions.

Que Ronaldo veuille atteindre coûte que coûte la barre des 1 000 buts n’est un secret pour personne. En décembre 2025, il s’était encore longuement exprimé à ce sujet lors des Globe Soccer Awards à Dubaï, après avoir été désigné meilleur joueur du Moyen-Orient pour la deuxième année consécutive.

« Il est difficile de continuer à jouer au football, mais je suis motivé », déclarait alors Ronaldo. « Ma passion est grande et je veux continuer. Peu importe où je joue, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. Je prends toujours du plaisir avec le football et je veux continuer. »

« Vous savez quel est mon objectif », disait Ronaldo en décembre. « Je veux gagner des titres et je veux atteindre ce total que vous connaissez tous : 1 000 buts. Je vais assurément atteindre ce chiffre, si je ne me blesse pas. »

Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr jusqu’à la mi-2027.