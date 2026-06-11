René van der Gijp : « Il est très affecté, profondément touché… Il a perdu un ami. »

Selon René van der Gijp, Kees Jansma suit avec préoccupation les turbulences qui secouent la sélection de Curaçao. L’ancien attaché de presse des Oranje a quitté son poste chez les Antillais le mois dernier, peu après le retour inattendu de Dick Advocaat au poste de sélectionneur, lequel a entraîné le départ de Fred Rutten.

Le chaos a éclaté lorsque Advocaat a d’abord démissionné de son poste de sélectionneur pour des raisons personnelles. Fred Rutten a alors été désigné pour lui succéder, mais quelques semaines plus tard, Advocaat est finalement revenu. Rutten, ne voyant plus d’avenir dans cette situation, a quitté ses fonctions, entraînant le départ de Jansma de son poste de responsable de presse.

Jansma avait alors expliqué que son problème ne résidait pas dans le choix entre Advocaat et Rutten, mais dans la manière dont ce changement d’entraîneur s’était opéré. « Ce n’est pas une question de choix entre l’un ou l’autre, mais de la manière dont les choses se sont déroulées », avait-il expliqué. « D’abord, Dick Advocaat part, ce qui est triste et regrettable. Puis, alors que la situation s’améliore, le suivant doit à nouveau s’en aller. Je trouve cela injuste. On va trop loin. »

Jeudi, dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », Van der Gijp a affirmé que Jansma restait profondément bouleversé par ces péripéties. « J’étais à un dîner où Kees était aussi invité, a expliqué l’ancien footballeur. J’ai vu qu’il était très affecté, vraiment très affecté, surtout par ce qui s’est passé. »

« Il voyait vraiment Dick comme un ami. C’est fini maintenant. Kees estime simplement que Dick n’a pas bien agi. Il était au courant de tout, il a vu tous les messages, il a tout vécu. Mais il trouve aussi vraiment terrible que cela se soit produit. »

« Ils s’entendaient vraiment bien, c’était toujours très sympa. » Selon l’ancien footballeur, c’est précisément pour cette raison que la rupture frappe si durement Jansma, âgé de 78 ans.

Johan Derksen, lui, comprend la décision de Jansma de démissionner : « Je trouve que Kees a géré la situation de manière très correcte », conclut l’ancien arrière gauche.