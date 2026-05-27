Nuno Espírito Santo restera l'entraîneur de West Ham United la saison prochaine, a annoncé le club via ses canaux officiels. La relégation du club ne lui a donc pas été fatale.

Malgré une large victoire à domicile contre Leeds le week-end dernier, les Londoniens n’ont pas réussi à éviter la descente, Tottenham, leur rival direct, s’imposant également et les privant ainsi du maintien.

Le club londonien retrouve ainsi la deuxième division anglaise après quatorze années consécutives parmi l’élite. Depuis la saison 2012/13, West Ham avait pris racine en Premier League, atteignant notamment la 6e place en 2020/21 et remportant la Conference League en 2022/23.

Malgré cette relégation, le club maintient sa confiance en l’entraîneur portugais. Les Hammers précisent qu’Espirito Santo est « très motivé » pour les ramener immédiatement en Premier League, une mission qu’il a déjà accomplie. En 2018, il avait en effet mené les Wolverhampton Wanderers de la Championship vers l’élite.

La saison a été mouvementée pour le technicien de 52 ans, évincé plus tôt cette année par Nottingham Forest. Peu après, il a remplacé Graham Potter au London Stadium.

Il a pris les commandes d’un groupe en pleine zone de turbulence : sous Potter, les Hammers n’avaient récolté que trois points en cinq journées. Dès lors, l’objectif était clair : se maintenir.

Malgré des progrès perceptibles après la trêve hivernale, West Ham n’a pas réussi à se maintenir.