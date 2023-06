Relations avec les joueurs et les supporters : les vérités de Tudor

Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse pour revenir sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste d'entraîneur de l'OM.

La saison n'est pas terminée, mais les supporters de l'OM peuvent déjà se projeter dans l'intersaison. Alors que la rumeur commençait à prendre de l'épaisseur ces dernières semaines, Igor Tudor a confirmé son départ ce jeudi. L'occasion pour le technicien croate de revenir sur les raisons de ce choix soudain.

"J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée"

"Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière, a lancé Tudor. J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée."

Interrogé sur les sifflets dont il a fait l'objet en début de saison, Tudor s'est montré assez flou. "Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça arrive aussi dans d'autres clubs. Travailler un an à l'OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça fait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance, c'est ce que je sens en moi qui compte."

"J'ai tout donné ici, il y a eu beaucoup de nuits blanches, a-t-il continué. La coopération a été fantastique, ce sont des personnes compétentes, qui savent la voie à suivre. Ils ont les capacités pour trouver la clef."

"Il y a une chanson qui dit qu'il faut mieux se souvenir des belles choses. Ce qui arrive n'est pas mauvais, on peut l'utiliser pour s'améliorer. Ca a été une très bonne expérience pour moi ici en France. Des supporters formidables, du bon vin également. D'un point de vue du football, le championnat français est excellent. On a montré un bon football, qui procurait des émotions au public. Je me souviendrai de ce grand travail qu'on a fait pour améliorer la culture du travail. On a les bonnes bases pour le futur. J'espère qu'à court terme on retrouvera l'OM à sa place avec de nouveaux trophées", a conclu le Croate, tout en présentant ses excuses auprès des journalistes pour avoir "été un peu dur".