Rejeté par le PSG, il retrouve le sourire ailleurs

Le PSG ne voulait pas de lui. Pour se relancer, il revient à ses vieux amours et il est tout heureux.

Nasser Khelaïfi et Luis Campos ont procédé à une refonte de l’effectif parisien cet été. Les deux dirigeants se sont accordés sur les recrutements de jeunes talents à fort potentiel pour étoffer l’effectif du club de la capitale. Dembélé, Ramos, Barcola, Hernandez ou encore Kolo Muani, Ugarte ont rejoint l’écurie parisienne. Mais avant cela, la direction parisienne a poussé vers la sortie plusieurs cadres de l’équipe. Alors que Lionel Messi a rejoint l’Inter Milan, Neymar a pris la direction de l’Arabie Saoudite. Le brésilien a signé un contrat juteux à al-Hilal. Outre ces deux mastodontes, Sergio Ramos a également fait les frais de cette nouvelle politique sportive entamée par Paris. Alors que son contrat a expiré en juin dernier avec Paris, le défenseur espagnol a été prié de prendre la porte. Pour se relancer, Ramos a accepté de faire un grand sacrifice et il l’assume.

R amos jubile à Seville

Sergio Ramos était pourtant pisté par des clubs en Arabie Saoudite avec des propositions salariales importantes mais le joueur de 37 ans a décidé de retourner au FC Séville. 18 ans après son départ, le champion du monde 2010 a décidé de porter à nouveau les couleurs du club andalou. Et pour cela, il a accepté de revoir à la baisse son salaire.

« C'est un jour très spécial pour moi. C'est très excitant. Je rentre enfin à la maison et j'attends avec impatience le moment où je pourrai à nouveau sentir le maillot de Séville et mettre cette écusson sur ma poitrine », a indiqué Ramos dans un entretien accordé au site officiel de Séville.

Un Mea Culpa aux supporters

L’ancien joueur du Real Madrid a également présenté ses excuses à ses supporters s’agissant de son départ du FC Séville pour rejoindre Madrid. « Cela fait 18 ans et je pense que j'ai fait des erreurs. Je veux profiter de cette occasion pour m'excuser et demander pardon à tous les supporters de Séville qui se sont sentis offensés par des choses et des gestes que j'ai pu faire à l'époque. Je pense que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la même famille et il y a trop de monde étranger au club pour nous battre. » a-t-il ajouté.

Lanterne rouge de la Liga, Séville pourra désormais compter sur son revenant pour enclencher une nouvelle dynamique.