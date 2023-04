Reims - Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Reims - Strasbourg : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Pas forcément l'affiche la plus alléchante d'un week-end qui voit s'affronter Lens et Monaco ou bien sûr les deux Olympiques, en conclusion de cette journée, dimanche soir. Mais un match qui ne manque pas d'enjeux pour autant entre deux équipes du grand est.

Strasbourg n'a pas de marge

Un choc avant tout décisif pour le Racing Club de Strasbourg, relégable à sept journées du terme de la saison, et qui doit donc absolument aller chercher des points. Vainqueurs d'Ajaccio à la Meinau la semaine passée, les Racingmen veulent absolument enchaîner.

Strasbourg compte actuellement deux points de retard sur Nantes et Brest, les deux formations qui les devancent au classement, et tout reste donc encore à jouer dans la course effrenée pour rester en Ligue 1.

Reims veut bien finir

Du côté de Reims, Will Still n'a pas du tout apprécié la raclée reçue à Rennes la semaine passée et ne s'était pas caché pour le faire savoir à ses joueurs. Après deux matchs sans victoire, les Rémois, qui ne jouent plus grand chose en cette fin de saison, voudront apporter la plus belle des réponses à leur public. Objectif : ne pas finir en roue libre après une aussi belle saison.

Une rencontre qui pourrait également être l'occasion pour certains joueurs de se mettre en valeur, à l'image de Folarin Balogun, qui peut encore avoir son mot à dire dans la course aux meilleures gâchettes du championnat.

Horaire et lieu du match Reims - Strasbourg

Ville : Reims

Reims Stade : Auguste Delaune

Auguste Delaune Heure : 13h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Reims - Strasbourg ?

Reims-Strasbourg

Ligue 1

Dimanche 23 avril

13h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Reims et de Strasbourg

Reims : VDVND

Strasbourg : NVDDV

Les équipes probables

XI de départ de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Cajuste, Matusiwa - Ito, Munetsi, Flips - Balogun.

XI de départ de Lens : Sels - Perrin, Djiku, Doukouré - Guilbert, Sanson, Aholou, Bellegarde, Sobol - Gameiro, Diallo.